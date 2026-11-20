Gabi Tamaș (43 de ani) a distribuit pe Instagram o postare a avocatului său, la scurt timp după ce au părăsit Judecătoria Sectorului 3.

Cei doi și-au făcut un selfie în mașină, iar avocatul a ales ca fundal muzical al postării piesa „Hai acasă”, a lui Gil Dobrică.

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Tamaș este reprezentat de avocatul Virgil Boglea, care l-a apărat în trecut și pe Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF.

Gabi Tamaș și avocatul său, selfie în mașină după decizia instanței

După încheierea audierilor de la Judecătoria Sectorului 3, Gabi Tamaș a părăsit sediul instanței în mașina avocatului său.

Acesta din urmă a publicat pe Instagram, la secțiunea Story, imagini cu fostul fotbalist, plasat în arest la domiciliu, pe fundalul melodiei „Hai acasă”.

„Hai acasă, hai cu mine / Hai cu mine să pornim la drum” sunt versurile cu care începe piesa interpretată de Gil Dobrică.

Postarea a fost redistribuită și de fostul fundaș pe contul său de Instagram.

Gabi Tamaș, plasat în arest la domiciliu

Fostul internațional român fusese reținut joi seară, pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat fizic doi bărbați, în vârstă de 33, respectiv 38 de ani, în Centrul Vechi al Bucureștiului.

Incidentul a avut loc în noaptea de 17 spre 18 noiembrie, în jurul orei 03:30.

Procurorii au solicitat vineri arestarea preventivă a fostului fotbalist pentru 30 de zile, însă magistrații au decis plasarea acestuia în arest la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Secției 27, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

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