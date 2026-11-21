Laurențiu Reghecampf, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit înaintea partidei de duminică, împotriva lui FC Argeș, programată la Mioveni .

. Tehnicianul roș-albaștrilor se confruntă cu numeroase probleme de efectiv, însă a primit și o veste bună: Denis Drăguș e apt.

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FCSB se deplasează mâine la Mioveni pentru confruntarea cu FC Argeș, iar Reghecampf are serioase bătăi de cap în alcătuirea primului „11”.

Anunț îngrijorător înainte de FC Argeș - FCSB

Mai mulți fotbaliști importanți nu sunt încă recuperați, iar antrenorul roș-albaștrilor a explicat situația acestora. Cea mai importantă veste pentru FCSB e recuperarea lui Denis Drăguș, care poate fi utilizat împotriva argeșenilor.

În schimb, Dennis Politic a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală la menisc, în timp ce Cisotti, Garita și Labonne continuă procesul de recuperare. Situația lui Korenica rămâne una problematică.

„Avem foarte multe probleme de efectiv, mulți jucători care nu și-au revenit. Îmbucurător este faptul că Drăguș e apt. Dennis Politic are o accidentare mai veche, a trebuit să se opereze la menisc.

Cisotti vine după o perioadă de refacere, sperăm să reintre cu echipa săptămâna viitoare. Garita la fel, Labonne la fel. La Korenica știți situația, mai durează”, a declarat Reghecampf.

Avertisment înaintea meciului: „O echipă foarte agresivă!”

Antrenorul FCSB se așteaptă la un meci complicat împotriva formației pregătite Bogdan Andone, pe care o consideră una dintre echipele foarte bine organizate fizic din campionat.

Reghecampf a analizat evoluția argeșenilor împotriva lui Dinamo și a remarcat agresivitatea acestora în zona centrală a terenului.

„Vrem cele trei puncte la Mioveni. Știm ce ne așteaptă, o echipă bună, foarte bine pregătită fizic. O echipă foarte agresivă. Ne-am pregătit pentru asta. Și la meciul cu Dinamo ei nu au avut o posesie favorabilă, dar la mijloc au fost foarte agresivi.

Sperăm ca prin calitatea individuală să ieșim din acest presing și să ne facem jocul nostru, să combinăm. Avem calitate destulă.

Pentru noi, acum, cele mai importante sunt cele trei puncte. Sper ca mâine seară jucătorii să fie în cea mai bună formă și să câștigăm”, a transmis tehnicianul.

VIDEO. Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf înainte de FC Argeș - FCSB

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