Radu Neguț (45 de ani) este noul șef al departamentului de scouting de la Universitatea Craiova.

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Neguț este fost fotbalist trecut pe la mai multe echipe din România și a făcut parte din conducerea clubului Hermannstadt până în vara acestui an.

Radu Neguț, noul șef al departamentului de scouting de la Universitatea Craiova

Acum, la clubul din Bănie, Neguț se va ocupa de departamentul de scouting și ar urma să colaboreze cu directorul sportiv Mario Felgueiras, în privința transferurilor.

„Radu Neguț este noul Head of Recruitment al Universității Craiova!

Cu aproape un deceniu de experiență în managementul sportiv, Radu Neguț a ocupat funcția de director sportiv al FC Hermannstadt în perioadele 2017–2019 și 2021–2026, contribuind la două promovări în SuperLigă și calificarea în două finale ale Cupei României.

Ca fost fotbalist profesionist, acesta a disputat peste 300 de meciuri oficiale.

Bine ai venit în familia Științei, Radu! Mult succes!”, este mesajul transmis de Universitatea Craiova, pe Facebook.

Ca fotbalist, Neguț a evoluat în Liga 1 pentru cluburi precum Voința Sibiu, Gaz Metan Mediaș sau Pandurii Târgu-Jiu.

Campioana României a revenit pe prima poziție la finalul etapei precedente, fiind la egalitate cu Dinamo, dar la două puncte deasupra Rapidului.

Craiova va întâlni UTA Arad duminică, de la 17:30, în prima etapă a returului din sezonul regulat.

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