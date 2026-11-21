- Sorana Cîrstea (36 de ani, #16 WTA) a fost nominalizată pentru câștigarea premiului „Jucătoarea cu cel mai mare progres al anului”, după parcursul excepțional din 2026.
Tenismena a traversat cel mai bun al carierei sale, cu cea mai bună clasare în circuitul feminin (locul 15) și sferturi de finală la Roland Garros.
Nu se știe încă dacă acesta a fost ultimul an din cariera Soranei Cîrstea.
Sorana Cîrstea, nominalizată la premiile WTA
După parcursul senzațional pe care l-a avut, munca Soranei Cîrstea este apreciată. Aceasta a fost nominalizată pentru câștigarea premiului „Jucătoarea cu cel mai mare progres al anului”.
Pe lângă această distincție se mai acordă și premiile „Jucătoarea anului”, „Echipa de dublu a anului”, „Revelația anului” și „Revenirea anului”, conform wtatennis.com.
Aceste premii sunt votate de reprezentanții presei, iar câștigătoarele vor fi anunțate în jurul datei de 14 decembrie.
În acest an, Sorana Cîrstea a mai ajuns în semifinale la turneul WTA 1000 de la Roma, învingând-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial de la acel moment. Românca a câștigat și turneul Transylvania Open.
În turneele de Grand Slam, Cîrstea a ajuns până în sferturi la Roland Garros, optimi la US Open, turul 3 la Wimbledon și turul 2 la Australian Open.
Printre jucătoarele care au mai fost nominalizate pentru premiul „Jucătoarea cu cel mai mare progres al anului” se numără: Diana Shnaider (11 WTA), Alexandra Eala (14 WTA), Iva Jovic (13 WTA) și Marta Kostyuk (10 WTA).
Celelalte premii acordate de WTA
Jucătoarea anului
- Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Linda Noskova, Elina Svitolina
Echipa de dublu a anului
- Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani, Kristina Mladenovic/Guo Hanyu, Katerina Siniakova/Taylor Townsend, Sara Errani/Jasmine Paolini și Aleksandra Krunic/Anna Danilina
Revelația anului
- Maja Chwalinska, Sara Bejlek, Nikola Bartunkova, Lilli Tagger, Talia Gibson
Revenirea anului
- Sonay Kartal, Zheng Qinwen, Karolina Pliskova, Nadia Podoroska, Bianca Andreescu