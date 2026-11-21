Sorana Cîrstea (36 de ani, #16 WTA) a fost nominalizată pentru câștigarea premiului „Jucătoarea cu cel mai mare progres al anului”, după parcursul excepțional din 2026.

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Tenismena a traversat cel mai bun al carierei sale, cu cea mai bună clasare în circuitul feminin (locul 15) și sferturi de finală la Roland Garros.

Nu se știe încă dacă acesta a fost ultimul an din cariera Soranei Cîrstea.

Sorana Cîrstea, nominalizată la premiile WTA

După parcursul senzațional pe care l-a avut, munca Soranei Cîrstea este apreciată. Aceasta a fost nominalizată pentru câștigarea premiului „Jucătoarea cu cel mai mare progres al anului”.

Pe lângă această distincție se mai acordă și premiile „Jucătoarea anului”, „Echipa de dublu a anului”, „Revelația anului” și „Revenirea anului”, conform wtatennis.com.

Aceste premii sunt votate de reprezentanții presei, iar câștigătoarele vor fi anunțate în jurul datei de 14 decembrie.

În acest an, Sorana Cîrstea a mai ajuns în semifinale la turneul WTA 1000 de la Roma, învingând-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial de la acel moment. Românca a câștigat și turneul Transylvania Open.

În turneele de Grand Slam, Cîrstea a ajuns până în sferturi la Roland Garros, optimi la US Open, turul 3 la Wimbledon și turul 2 la Australian Open.

Printre jucătoarele care au mai fost nominalizate pentru premiul „Jucătoarea cu cel mai mare progres al anului” se numără: Diana Shnaider (11 WTA), Alexandra Eala (14 WTA), Iva Jovic (13 WTA) și Marta Kostyuk (10 WTA).

Celelalte premii acordate de WTA

Jucătoarea anului

Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Mirra Andreeva, Linda Noskova, Elina Svitolina

Echipa de dublu a anului

Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani, Kristina Mladenovic/Guo Hanyu, Katerina Siniakova/Taylor Townsend, Sara Errani/Jasmine Paolini și Aleksandra Krunic/Anna Danilina

Revelația anului

Maja Chwalinska, Sara Bejlek, Nikola Bartunkova, Lilli Tagger, Talia Gibson

Revenirea anului

Sonay Kartal, Zheng Qinwen, Karolina Pliskova, Nadia Podoroska, Bianca Andreescu

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