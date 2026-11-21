Vineri, la gala Clubului Sportiv Dinamo al MAI, vicepremierul PSD Marian Neacșu a primit două premii, iar campionul David Popovici, unul singur.

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Clubul Sportiv Dinamo a avut vineri gala de final de an, denumită “Gala Sportului Dinamovist 2026”. Au fost decernate premiile pentru cei mai buni sportivi.

Cel mai bun, recunoscut și elogiat de la gală n-a fost un sportiv, ci un politician. Ministrul de interne Marian Neacșu, proaspăt instalat în funcție, a primit mai multe trofee decât personajul principal al galei, al României și al sportului mondial: David Popovici.

Înotătorul a fost desemnat sportivul anului, deci s-a ales cu in trofeu. Neacșu, de la înălțimea funcției (funcțiilor) pe care le are în politica actuală, a primit două trofee. Cel care conduce CS Dinamo, Ionuț Popa, i-a dat unul. Șeful COSR, Mihai Covaliu, nu s-a lăsat mai prejos, a venit și el cu unul.

Mihai Covaliu, Marian Neacșu și Ionuț Popa. FOTO Raed Krishan

Covaliu și șeful CS Dinamo, precum Infantino la picioarele lui Trump

Uluitor moment. Jenantă distribuție. Amețitoare lipsă de măsură. A fost o ploconeală ca pe vremea sultanilor.

A fost replica bizantină a momentului în care Infantino a inventat un premiu, pentru pace, pe care i l-a acordat lui Trump.

O lingușeală, la cel mai înalt nivel, greu de privit și de digerat.

Neacșu ne anunță că abia s-a încălzit

“Aș putea spune în termenii dumneavoastră că abia mi-am făcut încălzirea”, a declarat pe scenă ministrul de Interne, care e și vice-prim ministru. Neacșu e la MAI de 30 de zile. Să ne imaginăm cum va arăta gala de la anul, dacă Neacșu va veni după ce “va și juca”, nu doar după ce “și-a făcut încălzirea”. Pregătiți trofeele!

Vicepremierul a declarat: “Rezultatele clubului din acest an le-am văzut deja înscrise pe tabelă. Și pentru că sunt economist de formație, am citit multe bilanțuri la viața mea. Recunosc că ăsta este primul care este aplaudat la scenă deschisă pe scena Operei”.

Dinamo primește de la stat 29 de milioane de euro

Apropo de bilanțuri, știti cum arată topul cluburilor sportive din România cu cea mai mare finanțare de la stat sau autoritate locală?

CS Dinamo - 29.000.000 euro

CSA Steaua - 21.500.000

CSM București - 12.000.000

Corona Brașov - 9.000.000

Gloria Bistrița - 8.500.000

Cu acest tablou în față e mai ușor de înțeles de ce Marian Neacșu a fost vedeta galei. Și abia s-a încălzit.