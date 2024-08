David Popovici (19 ani) s-a calificat în finală la 100m liber, „proba regină” a înotului, și va lupta mâine pentru o medalie, de la ora 23:39.

Sportivul român a cucerit marți seară medalia de aur la 200m liber.

David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber la Jocurile Olimpice de la Paris, după ce a terminat pe locul secund în seria sa și al cincilea per total în semifinale, cu un timp de 47.66 secunde .

Într-o declarație dată imediat după cursa din semifinale, Popovici s-a arătat mulțumit de prestația sa și a promis că va da tot ce are mai bun în finală:

„Sunt foarte ok. Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut era să mă calific.

După seara de ieri, am adormit destul de greu; oricum, m-am culcat târziu pentru că am avut tot felul de chestii de făcut . Masaj, masa pe care am luat-o târziu, test antidoping”, a spus tânărul înotător, potrivit fanatik.ro.

M-am odihnit. Și o să mă odihnesc și în noaptea asta, iar mâine e ultima cursă de la concursul ăsta. O să dau tot ce am mai bun și tocmai de-asta nu o să fiu dezamăgit dacă nu va ieși cum e în capul meu David Popovici

Dificultăți după proba de 200 de metri de la Jocurile Olimpice

Popovici a vorbit și despre dificultățile întâmpinate după performanța din proba de 200 de metri, care s-a disputat de la ora 21:40.

„Ieri am avut trac. A fost o finală foarte încordată. Eram extrem de agitați și blocați în căpățânile noastre. Se vede pe fețele lor, pe fața mea.

Nu suntem invincibili. Mulțumesc, mă duc să mă refac”, a spus sportivul, conform sursei citate anterior.

Sportivii calificați în finală la proba de 100 metri:

Kyle Chalmers a câștigat semifinala #1 cu timpul de 47.58. Pan Zhanle, unul dintre favoriții probei, a obținut cel mai bun timp la general, 47.21.