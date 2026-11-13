„Ce s-ar fi întâmplat?” Întrebarea redactorului-șef al GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin, a iscat o dezbatere aprinsă în studio pe „subiectul Drăguș”

Situația lui Denis Drăguș (27 de ani) a fost analizată în direct la emisiunea „Fotbal Club”, de la Digi Sport.

Atacantul de la FCSB a suferit o nouă accidentare și a plecat de urgență la Belgrad, unde va fi tratat de celebrul vraci Marijana Kovacevic.

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Ajuns gratis la FCSB în luna septembrie, dar pe un salariu record de 1 milion de euro, Denis Drăguș nu se regăsește în tricoul roș-albaștrilor.

Măcinat de accidentări, a jucat doar 4 meciuri de la revenirea în Superliga și nu a ieșit cu absolut nimic în evidență.

„Ce s-ar fi întâmplat dacă l-ar fi adus Gigi Becali pe Boutoutau și MM pe Drăguș?”

Evoluțiile lui Drăguș au fost analize în direct la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

Totul a pornit de la o întrebare retorică a redactorului-șef de la GOLAZO.ro, Cătălin Țepelin: „Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă l-ar fi adus Gigi Becali pe Boutoutau și MM pe Drăguș?”.

Asta în contextul în care algerianul a fost criticat intens de patron, chiar și când a jucat bine, și i-a imputat transferul lui MM Stoica. În același timp, Becali - cel care a insistat pentru Drăguș, l-a lăudat de fiecare dată pe acesta, chiar și când nu s-a remarcat cu nimic.

La Digi a urmat un dialog în contradictoriu între Radu Naum, moderator al emisiunii și editorialist GOLAZO.ro, și Ilie Dumitrescu:

Cătălin Țepelin: Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă l-ar fi adus Gigi Becali pe Boutoutau și MM pe Drăguș?

Radu Naum: Mihai Stoica ar fi plecat mai repede. Cred că este destul de evidentă povestea.

Ilie Dumitrescu: E puțin diferit. Drăguș are un statut. Este un jucător consacrat, o certitudine, dar are probleme cu accidentările. S-a greșit undeva în procesul de pregătire și s-a greșit și când a fost introdus imediat la joc.

Drăguș este unul dintre cei mai buni jucători români, chiar dacă a marcat un singur gol. Dacă nu joci, n-ai cum să marchezi.

Cătălin Țepelin: E vina noastră că nu joacă?

Ilie Dumitrescu: În opinia mea, nu poți să-l compari pe Boutoutau cu Drăguș.

Radu Naum: Drăguș are un singur sezon reușit, cu Șumudică la Gaziantep. În rest, a fost discret.

Ilie Dumitrescu: Gândiți-vă că Drăguș a fost un jucător extrem de important pentru echipa națională în perioada aceea. Încă are potențial, dacă intră treptat în efort și ajunge la un nivel foarte bun...

Radu Naum: Tu vorbești despre o potențialitate. Nu s-a întâmplat aici.

Ilie Dumitrescu: Aici nu e vina lui.

Radu Naum: Ba da, și a lui, pentru că, așa cum a spus-o și patronul, el a insistat să intre nerefăcut.

Ilie Dumitrescu: Toți fac așa. Și eu, și Ianis (n.r. Zicu), când nu eram refăcuți 100%, ne doream să jucăm mai repede.

Ianis Zicu: „Trebuia să fi avut grijă de la început”

Prezent și el în studio, fostul atacant Ianis Zicu a explicat cum ar fi putut fi evitate problemele medicale ale lui Drăguș:

„În general, trebuie să existe un echilibru în cifrele unui jucător ofensiv. Să fi marcat 7-8-10 goluri în fiecare sezon. Dar el, din păcate, a avut un singur sezon la echipa de club cu 14 goluri.

Continuitatea îl poate ajuta să aibă reușite, pentru că el are execuții, viteză și explozie, dar trebuie să fie sănătos.

După accidentare la genunchi, cum a avut el, poți avea probleme dacă nu alergi corect. Dacă mai simți o mică jenă și începi să te protejezi, solicitând o altă parte a corpului, pot apărea leziuni în altă zonă, ceea ce s-a și întâmplat. Iar de aici se poate ajunge la ceva și mai grav.

Este o treabă foarte fină. Trebuia să fi avut grijă de el de la început. Cred că atunci a fost foarte grav”.

Cred că ar fi trebuit să ia o decizie mai rapidă și să vină mai devreme la FCSB, ca să prindă pregătirea. Este singurul lucru pe care i-l reproșez. Ilie Dumitrescu

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