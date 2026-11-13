Marius Măldărășanu (51 de ani), fostul antrenor al lui Ianis Stoica (23 de ani) la Hermannstadt, a vorbit despre convocarea atacantului la echipa națională a României.

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Tehnicianul consideră că fotbalistul de la Estrela Amadora merită această oportunitate și a explicat pe ce poziție ar putea fi cel mai util pentru selecționerul Gică Hagi.

Marius Măldărășanu, sfat pentru Ianis Stoica: „Este șansa lui!”

Ianis Stoica a disputat peste 60 de meciuri sub comanda lui Marius Măldărășanu, perioadă în care a marcat 21 de goluri și a oferit 6 pase decisive.

„Ianis poate juca undeva lângă un atacant sau în flancul stâng. Nu cred că ar putea juca singurul vârf împins. Acum depinde de ce vrea să joace selecționerul. Gică Hagi l-a urmărit Estrela Amadora, clar știe ce joacă.

Eu mă bucur pentru Ianis, data trecută a fost în lotul lărgit și nu a fost selecționat, dar de data asta este acolo. Este șansa lui! Merită, a crescut în ultimul timp.

De când a plecat de la Sibiu a avut o perioadă bună. Asta e calitatea lui principală, de finalizator”, a declarat Marius Măldărășanu, conform fanatik.ro.

4 goluri și 2 pase decisive a reușit Ianis Stoica în cele 12 meciuri disputate pentru Estrela Amadora

Fostul antrenor al lui Hermannstadt a vorbit și despre stilul de joc al atacantului

„El este un jucător de viteză, de explozie. Câteodată dă impresia că este egoist, dar asta simte el, să finalizeze. Sunt situații în care poate exagerează, dar eu nu-l vând vârf împins în 4-3-3.

Fiecare antrenor vede în felul lui, important este ca el să-și aducă aportul și să fie eficient. În momentul în care jucător este eficient, antrenorul are dreptate.

Când nu este eficient jucătorul, atunci a greșit antrenorul că l-a băgat pe o poziție pe care nu a dat randament”, a mai spus Măldărășanu.

Ianis Stoica, urmărit de echipe din Bundesliga

Evoluțiile atacantului de la Estrela Amadora au atras și interesul unor cluburi din Germania.

„Eu mă bucur pentru Ianis, dacă se va apela la serviciile lui sunt sigur că va face față. El trebuie să înțeleagă, după cum am mai spus, că este șansă a lui.

Mă bucur că este bine, am înțeles că are și niște oferte din Germania. A crescut, el joacă de foarte mulți ani în prima ligă. A debutat la FCSB, a mers la U Cluj, a venit și la Hermannstadt, a ajuns în Portugalia, la Estrela Amadora, o echipă care pune accent pe jucătorii tineri pentru a-i valorifica”, a mai spus antrenorul.

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