Dennis Man a dispărut complet! Ce se întâmplă cu românul la PSV Eindhoven. Decizie radicală în ianuarie?

Dennis Man a rămas al doilea meci la rând pe banca lui PSV. Nu a intrat deloc nici la 1-2 cu Club Brugge, în Liga Campionilor.

Câte partide a fost doar rezervă după ce a revenit în urma accidentării. Câte minute a prins de atunci în toate competițiile.

Man ar putea lua o decizie radicală la Eindhoven în ianuarie.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Alarma e tot mai mare în cazul Man, pentru că atacantul în vârstă de 28 de ani nu mai joacă aproape deloc la PSV Eindhoven.

Man se antrenează, dar nu mai joacă la PSV

Miercuri seară, la 1-2 cu Club Brugge în Liga Campionilor, a rămas rezervă până la final.

Antrenorul Peter Bosz a apelat dintre extremele de pe bancă doar la bosniacul Bajraktarevic, în ultimele zece minute.

„Tricolorul”, 28 de ani, se pregătește normal, a apărut pe teren inclusiv marți, la antrenamentul oficial, dar nu mai joacă.

Dennis Man, duel cu Ruben van Bommel la antrenamentul de marți al lui PSV. Van Bommel a fost iar titular în Ligă, Man, iar rezervă. Foto: Imago

Are două meciuri la rând în Bosz nu l-a folosit deloc:

31 octombrie, la 7-0 cu Willem (a), în Eredivisie.

4 noiembrie, la 1-2 cu Club Brugge (a), în Champions.

Man are pe teren doar 6,8% din minute la ultimele 10 meciuri

Odată ce s-a refăcut după accidentare, i s-au dat foarte puține șanse.

De atunci, PSV a jucat zece partide (șase în campionat, patru în Ligă), iar Man a mai apărut numai de trei ori:

17 octombrie, 45 de minute (titular) la 1-2 cu ADO Den Haag (d), în Eredivisie.

20 octombrie, 9 minute la 1-0 cu FC Porto (d), în Champions.

25 octombrie, 7 minute la 1-1 cu Feyenoord (a), în Eredivisie.

61 de minute a jucat Dennis Man din totalul de 900 în ultimele 10 meciuri disputate de PSV. Adică 6,8%!

Doar nouă minute au fost în Ligă. Nouă minute în patru partide. De trei ori a fost rezervă.

Bosz e supărat. Pleacă Man în ianuarie?

Bosz nu e mulțumit de randamentul lui Man încă de la începutul sezonului.

După ce a cucerit titlul, influențând 18 goluri în 35 de meciuri, extrema nu are nicio reușită în actuala stagiune. Niciun gol, nicio pasă decisivă. Și are în total 159 de minute.

Antrenorul s-a supărat din start, de la primul duel: l-a titularizat pe Dennis în Supercupa Olandei, pe 2 august, l-a înlocuit la pauză într-un joc în care PSV a fost spulberată de Alkmaar pe propriul teren (0-4) și nu mai crede că Man poate fi momentan o soluție la Eindhoven.

Aripa dreaptă mai are trei ani de contract, dar în aceste condiții este foarte posibil să părăsească Eindhoven în ianuarie.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport