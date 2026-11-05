A ezitat la golul decisiv FOTO. Surprinzător rezervă la AEK, Răzvan Marin a greșit la șutul victoriei Realului. Ce s-a întâmplat

Răzvan Marin a fost prima dată rezervă la AEK în acest sezon de Champions League.

„Tricolorul” a jucat în ultima jumătate de oră și a încercat prea târziu să blocheze șutul lui Valverde, golul victoriei Madridului, 3-2 cu AEK la Atena.

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Răzvan Marin a început excelent sezonul, mai ales în Liga Campionilor.

Pe 8 septembrie, AEK a învins la Atena, 1-0 cu LASK, și a înscris superb din lovitură liberă, fiind ales MVP de comisia tehnică UEFA.

Răzvan Marin, prima dată rezervă în Ligă la AEK

De atunci, echipa sa a pierdut toate meciurile, iar el a jucat tot mai puțin. De la 90 de minute cu LASK, 83 la 1-3 cu Shakhtar, 45 la 1-5 cu City și, acum, 30 la 2-3 cu Real Madrid.

Miercuri seară a fost însă prima dată când „tricolorul” a rămas pe bancă la startul unei partide de Champions în actuala stagiune. Și doar a doua oară în toate competițiile.

Antrenorul Marko Nikolic i-a preferat pe Kairinen și pe Arriaga în centrul liniei mediane.

Marin a greșit la golul lui Valverde

Marin a intrat în minutul 60 și a greșit la golul care a decis meciul de la Atena.

În prelungiri (90+2), i-a lăsat prea mult spațiu lui Valverde în fața careului. A intervenit târziu, încercând să-l blocheze prin alunecare.

Căpitanul lui Real a profitat și a șutat rapid, pe lângă piciorul lui Răzvan. „Trasorul” uruguayanului s-a oprit în plasă. Era 3-2 pentru Madrid când nimic nu se mai putea modifica.

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