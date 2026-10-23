Depuneri cu Neteller și Skrill la case de pariuri: cum funcționează și ce alternative ai în România (2026)

Neteller și Skrill sunt portofele electronice (e-wallet) care pot fi folosite pentru depuneri la casele de pariuri, inclusiv pentru pariuri sportive online, dar numai dacă operatorul le acceptă.

Disponibilitatea diferă de la un operator la altul și se poate schimba în timp, așa că verifică întotdeauna lista de metode de plată din contul tău sau de pe pagina oficială a casei de pariuri.

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În acest ghid vezi cum funcționează o depunere printr-un portofel electronic, ce costuri, limite și verificări trebuie să iei în calcul și ce metode de plată online oferă Superbet la data actualizării.

Răspuns scurt: depuneri cu Neteller și Skrill la case de pariuri

Ce sunt: Neteller și Skrill sunt portofele electronice din grupul Paysafe. Alimentezi mai întâi portofelul, apoi îl folosești pentru plăți online.

Neteller și Skrill sunt portofele electronice din grupul Paysafe. Alimentezi mai întâi portofelul, apoi îl folosești pentru plăți online. Cum depui: alegi metoda în secțiunea „Depunere” a contului de joc, introduci suma, apoi datele portofelului și confirmi tranzacția.

alegi metoda în secțiunea „Depunere” a contului de joc, introduci suma, apoi datele portofelului și confirmi tranzacția. Costuri: în România se aplică un comision de administrare de 2% din fiecare depunere, conform OUG 114/2018. Portofelul poate avea și tarife proprii.

în România se aplică un comision de administrare de 2% din fiecare depunere, conform OUG 114/2018. Portofelul poate avea și tarife proprii. Retragere: de regulă se face în același cont sau prin aceeași metodă folosită la depunere, dacă metoda permite retrageri.

de regulă se face în același cont sau prin aceeași metodă folosită la depunere, dacă metoda permite retrageri. Disponibilitate: depinde de fiecare operator. La Superbet, Neteller și Skrill nu apar printre metodele online listate oficial la data actualizării.

Ce sunt Neteller și Skrill și cum funcționează pentru depuneri

Neteller și Skrill sunt servicii de plată online care funcționează ca un cont în care ții bani electronici. Îl poți alimenta din alte surse, de exemplu cu un card bancar sau printr-un transfer, iar apoi îl folosești pentru a plăti la comercianți care îl acceptă, inclusiv la operatori de jocuri de noroc.

Avantajul principal pentru utilizatori este că datele cardului nu sunt introduse direct pe site-ul comerciantului, ci în platforma portofelului. Costul este că apare un intermediar în plus, cu propriile condiții, tarife și verificări de identitate.

Cum faci o depunere cu Neteller sau Skrill la o casă de pariuri

Pașii exacți diferă de la un operator la altul, dar procesul general arată astfel:

Ai un cont de portofel electronic deschis și verificat, cu fonduri disponibile. Te conectezi în contul de la casa de pariuri și intri în secțiunea „Depunere”. Alegi metoda de plată, dacă operatorul o oferă, și introduci suma dorită. Ești redirecționat către portofel, unde te autentifici (de obicei cu adresa de e-mail și parola contului) și confirmi plata. Suma apare în contul de joc. La metodele online, alimentarea este de regulă imediată.

Dacă metoda nu apare în lista din contul tău, înseamnă că operatorul nu o oferă în acel moment.

Costuri, limite și verificări la depunerile cu Neteller și Skrill

Comisionul de administrare de 2% la depunerile în contul de joc

Conform OUG 114/2018, Superbet percepe un comision de administrare de 2% din fiecare depunere, sumă direcționată către Bugetul de Stat. De exemplu, la o depunere de 200 RON, comisionul de administrare este de 4 RON.

Tarifele portofelului Neteller sau Skrill

Neteller și Skrill își stabilesc propriile taxe, de exemplu pentru retrageri, transferuri sau conversie valutară. Verifică tarifele actuale în contul de portofel, înainte de prima tranzacție.

Limitele de depunere și verificarea contului

Fiecare metodă are o valoare minimă și una maximă, stabilite de operator, pe care le găsești în secțiunea „Depunere” sau pe pagina de metode de plată. La Superbet, până la verificarea contului de jucător, prin trimiterea documentelor solicitate, nu poți depune mai mult de 950 de lei.

Retragerea după o depunere cu portofel electronic

La Superbet, dacă ai depus prin alte metode decât cardul, poți retrage în același cont folosit la depunere. Metodele doar pentru depuneri, precum paysafecard, A-bon sau SuperbetCash, nu pot fi folosite pentru retragere.

Bonusurile și metoda de depunere

Unele promoții pot avea condiții legate de metoda de plată. Citește termenii ofertei înainte de a depune.

Neteller și Skrill la Superbet: ce metode de depunere sunt disponibile

Conform paginii oficiale de metode de plată online, la data actualizării metodele online disponibile la Superbet sunt cardul bancar, Aircash, paysafecard, A-bon și SuperbetCash. În subsolul site-ului apar și Apple Pay și Revolut. Neteller și Skrill nu sunt listate.

Metode de plată online la Superbet și limite de depunere

Metodă Depunere minimă Depunere maximă De reținut Card bancar (Visa, Mastercard) 20 RON 48.000 RON Retragerea se face pe același card, în 3–6 zile lucrătoare după aprobare. Aircash 20 RON 5.000 RON / tranzacție Necesită aplicația Aircash. Disponibil pentru depuneri și retrageri. paysafecard 20 RON 20.000 RON Doar pentru depuneri; retragerea se face printr-o altă metodă. A-bon 25 RON 48.000 RON Voucher cumpărat din puncte de vânzare fizice. Doar pentru depuneri. SuperbetCash 20 RON 48.000 RON Plată în numerar, pe baza unui cod QR/GS1/Paycode. Doar pentru depuneri.

Alternative la Neteller și Skrill pentru depuneri la Superbet

Pe lângă metodele online, poți depune numerar în agențiile Superbet. Din 20 iulie 2026, retragerea prin transfer bancar nu mai este disponibilă pe platformă.

Dacă folosești în mod obișnuit un portofel electronic, Aircash este o variantă asemănătoare ca mod de utilizare: alimentezi contul din aplicație, apoi confirmi plata în contul de joc.

Întrebări frecvente despre depunerile cu Neteller și Skrill

Pot depune cu Neteller sau Skrill la Superbet?

La data actualizării, Neteller și Skrill nu apar printre metodele online listate pe pagina oficială Superbet. Metodele afișate în secțiunea „Depunere” din contul tău sunt cele valabile pentru tine în momentul respectiv.

Ce metode pot folosi în loc de Neteller sau Skrill?

Poți alege cardul bancar Visa sau Mastercard, Aircash, paysafecard, A-bon, SuperbetCash sau depunerea în numerar într-o agenție.

Există comision la depunerile cu Neteller sau Skrill?

Conform OUG 114/2018, la Superbet se aplică un comision de administrare de 2% din fiecare depunere. Banca sau portofelul tău pot percepe, la rândul lor, taxe proprii.

Cât durează o depunere cu portofel electronic?

La metodele online listate de Superbet, disponibilitatea fondurilor este imediată. Timpul de procesare poate diferi în funcție de banca sau de portofelul folosit.

Pot retrage banii în același portofel în care am depus?

Depinde de metodă. La Superbet, retragerea se face de regulă în același cont sau pe același card folosit la depunere, dacă metoda permite retrageri. paysafecard, A-bon și SuperbetCash sunt doar pentru depuneri.

De ce nu pot depune mai mult de 950 de lei la Superbet?

Până la verificarea contului de jucător, prin trimiterea documentelor solicitate, limita de depunere la Superbet este de 950 de lei.

Concluzie: depuneri cu Neteller și Skrill la casele de pariuri

Neteller și Skrill pot fi o opțiune de depunere la casele de pariuri care le acceptă, dar nu toți operatorii le oferă, iar lista se poate schimba. Înainte de a alimenta un cont, verifică metodele disponibile, comisionul de administrare de 2%, tarifele portofelului și regulile de retragere. La Superbet, alternativele online listate oficial sunt cardul bancar, Aircash, paysafecard, A-bon și SuperbetCash.

Joc responsabil: jocurile de noroc sunt interzise minorilor (18+), implică risc financiar și trebuie să rămână o formă de divertisment, nu o sursă de venit. Stabilește limite clare de buget și de timp.

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