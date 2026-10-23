Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului +5 foto
Donald Trump, critici la adresa lui Lebron James
Baschet

Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.10.2026, ora 09:32
alt-text Actualizat: 23.10.2026, ora 12:21
  • Donald Trump (80 de ani), președintele SUA, l-a criticat aspru pe LeBron James (41 de ani), starul celor de la Philadelphia 76ers.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Marți, Philadelphia 76ers a învins-o pe New York Knicks cu scorul de 106-100, iar LeBron James, aflat la debut, a contribuit decisiv la victoria echipei sale.

În timpul intonării imnului SUA, „Regele” a exersat mișcări de golf și a simulat câteva aruncări la coș. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, atrăgând o reacție acidă din partea lui Donald Trump.

„Nu puteam să trec cu vederea” Patronul de la FCSB, dezvăluiri despre despărțirea de Florin Tănase:  „Cum să faci așa ceva?”
Citește și
„Nu puteam să trec cu vederea” Patronul de la FCSB, dezvăluiri despre despărțirea de Florin Tănase: „Cum să faci așa ceva?”
Citește mai mult
„Nu puteam să trec cu vederea” Patronul de la FCSB, dezvăluiri despre despărțirea de Florin Tănase:  „Cum să faci așa ceva?”

Donald Trump l-a criticat pe LeBron James: „O rușine totală”

„În timp ce asculta imnul național, LeBron James a manifestat lipsă de respect față de țara noastră! Am spus încă de la început că nu este o persoană bună, o rușine totală.

LeBron James ar trebui să-și ceară scuze tuturor marilor eroi și soldaților americani care au murit pentru drapelul american și pentru tot ceea ce reprezintă țara noastră”, a scris Trump pe Truth Social.

Lebron James și-a continuat încălzirea în timpul imnului SUA Foto captură VIDEO X .jpg
Lebron James și-a continuat încălzirea în timpul imnului SUA Foto captură VIDEO X .jpg

Galerie foto (5 imagini)

Lebron James și-a continuat încălzirea în timpul imnului SUA Foto captură VIDEO X .jpg Lebron James și-a continuat încălzirea în timpul imnului SUA Foto captură VIDEO X .jpg Lebron James și-a continuat încălzirea în timpul imnului SUA Foto captură VIDEO X .jpg Lebron James și-a continuat încălzirea în timpul imnului SUA Foto captură VIDEO X .jpg Lebron James și-a continuat încălzirea în timpul imnului SUA Foto captură VIDEO X .jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Lebron James: „O zi liniștită la birou”

Răspunsul lui LeBron n-a întârziat să apară. De patru ori campion NBA, acesta a debutat, vineri, pe teren propriu pentru Philadelphia 76ers, în victoria cu Cleveland Cavaliers. Echipa „Regelui” a revenit de la un deficit de 29 de puncte și s-a impus cu scorul de 114-106.

La finalul meciului, James a fost întrebat despre criticile adresa de Donald Trump la adresa sa și a oferit un răspuns scurt: „Azi nu prea sunt știri la redacție, știi cum e.”

LeBron James și-a exprimat în mod repetat opoziția față de Donald Trump de-a lungul anilor, criticile sale publice datând încă din primul mandat prezidențial al acestuia, care a început în 2017.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
O nouă autostradă prinde contur în Transilvania. În ce stadiu sunt cele patru loturi care trebuie finalizate până în 2028
LeBron James NBA SUA imn donald trump
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:33
Chivu a cucerit Italia Corriere dello Sport a remarcat o calitate unică a românului: „E imposibil să nu recunoaștem”
Chivu a cucerit Italia Corriere dello Sport a remarcat o calitate unică a românului: „E imposibil să nu recunoaștem”
19:21
FCSB - Rapid LIVE de la ora 21:00 » Primul duel direct între Reghecampf și Pancu. Echipele de start + Imagini de la stadion
FCSB - Rapid LIVE de la ora 21:00 » Primul duel direct între Reghecampf și Pancu. Echipele de start + Imagini de la stadion
20:15
„Nu înțeleg de ce faci asta” Întrebarea care l-a enervat pe Jose Mourinho înainte de El Clasico: „Nu pot spune nimic mai mult”
„Nu înțeleg de ce faci asta” Întrebarea care l-a enervat pe Jose Mourinho înainte de El Clasico: „Nu pot spune nimic mai mult”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Superliga
23.10
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Citește mai mult
Bate U Craiova recordul FCSB? Oltenii au trecut de 70% contribuție pentru coeficientul României în cupele europene
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Superliga
23.10
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Citește mai mult
Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Europa League
23.10
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Citește mai mult
Ce a pățit Olaru FOTO. GOLAZO.ro a aflat ce s-a întâmplat cu „tricolorul” după accidentarea din Europa League
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei
B365
23.10
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei
Citește mai mult
Ospăț cu ștaif, servire pe viteză și ce am mâncat la Zexe Blanc în București, lângă Parcul Icoanei

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 14 rapid 31 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share