Donald Trump (80 de ani), președintele SUA, l-a criticat aspru pe LeBron James (41 de ani), starul celor de la Philadelphia 76ers.

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Marți, Philadelphia 76ers a învins-o pe New York Knicks cu scorul de 106-100, iar LeBron James, aflat la debut, a contribuit decisiv la victoria echipei sale.

În timpul intonării imnului SUA, „Regele” a exersat mișcări de golf și a simulat câteva aruncări la coș. Imaginile s-au viralizat rapid pe rețelele de socializare, atrăgând o reacție acidă din partea lui Donald Trump.

Donald Trump l-a criticat pe LeBron James: „O rușine totală”

„În timp ce asculta imnul național, LeBron James a manifestat lipsă de respect față de țara noastră! Am spus încă de la început că nu este o persoană bună, o rușine totală.

LeBron James ar trebui să-și ceară scuze tuturor marilor eroi și soldaților americani care au murit pentru drapelul american și pentru tot ceea ce reprezintă țara noastră”, a scris Trump pe Truth Social.

Lebron James: „O zi liniștită la birou”

Răspunsul lui LeBron n-a întârziat să apară. De patru ori campion NBA, acesta a debutat, vineri, pe teren propriu pentru Philadelphia 76ers, în victoria cu Cleveland Cavaliers. Echipa „Regelui” a revenit de la un deficit de 29 de puncte și s-a impus cu scorul de 114-106.

La finalul meciului, James a fost întrebat despre criticile adresa de Donald Trump la adresa sa și a oferit un răspuns scurt: „Azi nu prea sunt știri la redacție, știi cum e.”

LeBron James responds to Donald Trump taking shots at him with a BRUTAL one liner: “Slow news day at the office, you know.” https://t.co/Y4Qa0lHD6a — Deuce World🌃 (@deuceworldx) October 23, 2026

LeBron James și-a exprimat în mod repetat opoziția față de Donald Trump de-a lungul anilor, criticile sale publice datând încă din primul mandat prezidențial al acestuia, care a început în 2017.

LeBron James seen messing around during the national anthem. https://t.co/fzt4kHzoIn — Leading Report (@LeadingReport) October 22, 2026

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