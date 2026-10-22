Gigi Becali (68 de ani) a venit cu dezvăluiri despre relația cu Florin Tănase, de care FCSB s-a despărțit după câteva tensiuni și neînțelegeri.

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Fotbalistul a plecat de la FCSB la finalul lunii august, după ce nu a reușit să ajungă la un numitor comun cu patronul echipei în privința contractului. Becali a fost deranjat și de atitudinea acestuia, pe care o pune pe seama succesului din zona imobiliară.

Florin Tănase: „Nu ai cum să te dai tu șmecher la club niciodată”

„De Tănase îmi pare rău, dar nu puteam să merg așa. După ce a făcut… Nu puteam să trec cu vederea. Se dădea șmecher. Nu ai cum să te dai tu șmecher la club niciodată.

Trebuia să iau hotărârea. Nu se mai putea. El se credea... (n.r. – „Gigi Becali?”) Da, da. Cum să faci așa ceva? Pleci din antrenament? Eu nu permit așa ceva. Nici lui Maradona. Hai, la revedere, tată!

Tănase și-a luat viteză pentru că el a făcut o afacere și a câștigat acolo vreo 4.000.000 de euro. Tănase a prins gustul de afaceri. A făcut afaceri cu Vulturar și au luat vreo 7-8 milioane. Deci, 3-4 milioane doar partea lui.

El a venit la mine că vrea să cumpere terenul de la nea Mitică. Am făcut eu socoteala, îl costa vreo 700.000. D-aia nici nu i-am dat. El voia să îi dau 2 milioane de euro împrumut și să nu îi mai dau salariul.

Tu ești fotbalist sau negociezi cu mine afaceri de blocuri? Când depinzi de meseria ta, ai o teamă. Dar el, 30.000 de euro pe lună… Ce mai înseamnă pentru el? El s-a obișnuit cu bani mulți. Înainte cu un an, a luat 1.000.000 de euro de la mine.

El s-a obișnuit cu bani mulți și a vrut să arate dintotdeauna la declarații că e mai șmecher, dar nu a sărit niciodată calul. Acum a sărit calul rău de tot!”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

În primele partide ale sezonului, Tănase a bifat 10 apariții și pentru FCSB, în toate competițiile, reușind un gol și o pasă decisivă.

A ajuns apoi la Omonia Nicosia, unde a bifat 9 apariții în toate competițiile, cu tot cu cea din această seară, contra celor de la Benfica, în Europa League.

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