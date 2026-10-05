Irlanda - Israel 1-1. Caoimhin Kelleher (27 de ani) și Dor Peretz (31 de ani), căpitanii celor două naționale, nu s-au salutat înaintea partidei din Liga Națiunilor.

În plus, irlandezii au ales să stea cu capul plecat în timpul intonării imnului adversarilor.

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Irlanda și Israel s-au întâlnit duminică, în etapa #4 a Ligii Națiunilor, iar partida a fost marcată de mai multe proteste politice, exact cum s-a întâmplat și în tur.

FOTO. Jucătorii Irlandei continuă protestele la adresa israelienilor

Jucătorii naționalei Irlandei au continuat să protesteze împotriva israelienilor și în partida de duminică. Căpitanul Caoimhin Kelleher a refuzat să se salute cu omologul său din Israel, Dor Peretz.

Cei doi au dat mâna pe rând cu arbitrii, dar s-au ignorat reciproc înainte de startul partidei care s-a desfășurat pe TSC Arena, în Serbia.

În plus, în timpul intonării imnului adversarilor, jucătorii Irlandei au ales să stea cu capul plecat, tot în semn de protest. Era de așteptat să existe tensiuni politice la acest meci, motiv pentru care duelul dintre Irlanda și Israel s-a jucat cu porțile închise, conform goal.com.

Același lucru s-a întâmplat și în partida tur, de pe 27 septembrie, când irlandezii au câștigat cu scorul de 3-0.

Foto: captură X

Înaintea meciului tur, Gavin Bazunu (24 de ani), portarul naționalei Irlandei, a decis să se retragă din lot și să nu participe la meciurile împotriva Israelului. Acesta a explicat că totul are legătură cu războiul din Gaza și cu principiile în care crede.

Meciul de duminică s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Troy Parrott a marcat pentru irlandezi în minutul 39, din penalty, în timp ce Dor Peretz, căpitanul Israelului, a restabilit egalitatea în minutul 47.

În urma acestui rezultat, Irlanda se află pe locul 3 în grupa B3 a Ligii Națiunilor, cu 5 puncte, în timp ce Israel este pe ultima poziție, cu 2 puncte.

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