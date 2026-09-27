Refuză meciurile cu Israel  Portarul Irlandei s-a retras din lot: „Uciderea oamenilor nevinovați este greșită”. I-a luat locul un fundaș!
Gavin Bazunu. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Refuză meciurile cu Israel Portarul Irlandei s-a retras din lot: „Uciderea oamenilor nevinovați este greșită”. I-a luat locul un fundaș!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.09.2026, ora 20:51
  • Gavin Bazunu (24 de ani), portarul naționalei Irlandei, s-a retras din lot înaintea celor două meciuri cu Israel din Liga Națiunilor.
  • Bazunu a explicat că retragerea sa din lot are legătură cu războiul din Gaza și cu principiile în care crede.
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Irlanda întâlnește Israel astăzi, 27 septembrie, la Debrecen, în Ungaria, iar returul este programat pe 4 octombrie, la Backa Topola, în Serbia.

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Gavin Bazunu a spus „nu” meciurilor cu Israel: „Uciderea oamenilor nevinovați este greșită”

Bazunu a informat vineri lotul că nu dorește să participe la cele două partide.

„Să-mi reprezint țara înseamnă totul pentru mine. Am cel mai mare respect pentru fiecare dintre colegii mei, pentru selecționer, pentru staff-ul său și pentru poporul irlandez.

Totuși, am luat o decizie pe care nu am tratat-o cu ușurință. Sunt un om cu o credință puternică și încerc din răsputeri să fiu o persoană cu caracter și principii, astfel că simt că ar fi greșit să particip la următoarele meciuri împotriva Israelului.

Decizia mea se bazează exclusiv pe convingerea mea personală că uciderea oamenilor nevinovați este greșită.
Este important de precizat că poziția mea nu este împotriva poporului israelian sau a comunității evreiești, ci împotriva atrocităților din regiune.

Sunt puține momente în viață în care ai ocazia să iei atitudine pentru ceva mai important decât tine, iar eu cred cu tărie că acesta este unul dintre ele”, a transmis Bazunu, conform irishtimes.com.

22 de meciuri
a disputat Gavin Bazunu pentru naționala Irlandei. În acest sezon, portarul a adunat 3 apariții pentru Bolton

Retragerea lui Bazunu a dus la o situație neobișnuită înaintea meciului de duminică.

Irlanda a rămas cu doar doi portari disponibili, Caoimhin Kelleher și Max O'Leary, iar regulamentul UEFA prevede înscrierea a trei portari în lot.

Astfel, fundașul Jimmy Dunne, de la Queens Park Rangers, a fost trecut oficial ca al treilea portar al Irlandei pentru partida cu Israel.

Înaintea meciurilor cu Israel, în cadrul naționalei Irlandei au existat discuții privind disputarea partidelor, iar jucătorii au avut opinii diferite, însă în cele din urmă s-a decis ca meciurile să se joace.

În septembrie 2025, Comisia Internațională Independentă de Anchetă a ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate a concluzionat că autoritățile și forțele de securitate israeliene au comis acte de genocid în Fâșia Gaza, concluzie reiterată și în 2026.

De la începutul războiului, pe 7 octombrie 2023, peste 73.000 de palestinieni au fost uciși în Gaza, potrivit autorităților sanitare locale, bilanț care îi include atât pe civili, cât și pe combatanți, conform reuters.com.

În atacul Hamas din aceeași zi au murit aproximativ 1.200 de oameni în Israel, iar 251 de persoane au fost luate ostatice.

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