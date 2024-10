Dragoș Grigore revine pe teren  Echipa cu care negociază fostul fundaș al naționalei: „Ar fi o lovitură”

Dragoș Grigore (38 de ani) se antrenează cu CSM Vaslui.

Grigore a jucat doar șase meciuri în ultimele două sezoane, iar discuțiile pentru un transfer sunt în desfășurare.

Dragoş Grigore, fost fundaş la echipa naţională a României, se antrenează cu CSM Vaslui, conform vremeanoua.ro.

Echipa vasluiană se află pe locul 5 în Seria 1 din Liga 3 și l-ar putea aduce pe Grigore, care și-a reziliat contractul cu Gloria Buzău, unde a avut o experiență scurtă.

Dragoș Grigore ar putea ajunge la CSM Vaslui

Antrenorul echipei, Gabriel Crăciun, a confirmat că discuțiile dintre Grigore și conducerea clubului sunt în desfășurare.

„Ar fi o lovitură de imagine să vină Dragoș Grigore la CSM Vaslui. Când am văzut că s-a despărțit de Gloria Buzău, am fost primul care l-a sunat și i-a spus că are ușa deschisă să vină la Vaslui.

S-a antrenat săptămâna trecută alături de noi, dar nu știu mai multe detalii.

Cei din conducere au avut discuții cu el și rămâne de văzut ce se va întâmpla în perioada următoare”, a declarat antrenorul celor de la CSM Vaslui, conform sursei citate.

50.000 de euro este cota actuală a lui Dragoș Grigore. În 2015 fotbalistul valora 2.500.000 euro, conform Transfermarkt

Dragoș Grigore, doar șase meciuri în ultimele două sezoane

Dragoș Grigore a plecat în acest sezon de la Gloria Buzău după doar două partide, iar sezonul trecut a jucat doar patru meciuri pentru Rapid.

Totuși, Grigore a cucerit trei titluri de campion și o Supercupă a Bulgariei cu Ludogoreț Razgrad, iar cu Dinamo a câștigat Cupa și Supercupa României.

Grigore a jucat la Dinamo, Toulouse, Al Sailiya, Ludogoreț, Rapid și Gloria Buzău.