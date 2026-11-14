Anunț oficial Au învins U Cluj apoi au numit noul antrenor: „Am fost adus pentru a redresa situația”
Dragoș Militaru
Liga 2

Anunț oficial Au învins U Cluj apoi au numit noul antrenor: „Am fost adus pentru a redresa situația”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 14.11.2026, ora 15:50
  • CSC Șelimbăr a jucat un amical cu U Cluj în această pauză competițională, învingând vicecampioana cu 3-1
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După partidă, sibienii au anunțat noul staff tehnic, care va fi condus de antrenorul Dragoș Militaru, 36 de ani.

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CSC Șelimbăr, formație din Liga 2 aflată în subsolul clasamentului, trece prin mari probleme financiare și riscă să retrogradeze după 6 sezoane petrecute în B. Nemulțumiți de restanțele financiare, jucătorii ar fi decis chiar să nu se prezinte la antrenamentul echipei programat marți.

Dragoș Militaru, noul antrenor de la Șelimbăr

„Clubul nostru anunță numirea lui Dragoș Militaru în funcția de antrenor principal al echipei de seniori! [...]

Și-a început activitatea în 2017, ca antrenor secund la Unirea Jucu, continuând ulterior în staff-urile tehnice ale formațiilor Dunărea Călărași și Pandurii Târgu Jiu.

Prima experiență ca antrenor principal a avut-o la Luceafărul Oradea, în 2019, înainte de a prelua Unirea Dej, club la care avea să obțină cele mai importante performanțe ale carierei.

Sub conducerea sa, Unirea Dej a promovat în Liga a II-a în 2021, iar în sezonul 2022–2023 a reușit calificarea în play-off-ul competiției, o performanță remarcabilă pentru formația clujeană.

Rezultatele obținute i-au adus, în 2023, distincția de cel mai bun antrenor din Liga a II-a, acordată de Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori.

De-a lungul carierei, a mai pregătit formațiile Chindia Târgoviște și CSM Unirea Alba Iulia, iar pe plan internațional a acumulat experiență în prima ligă daneză, ca antrenor secund la Vejle BK, în staff-ul lui Mihai Teja.

Îi urăm bun venit în familia CSC 1599 Șelimbăr și mult succes în îndeplinirea obiectivelor alături de călăreții roșii!”, a comunicat clubul.

Militaru și-a explicat țintele la noua formație:

„În primul rând, am venit cu încredere că putem să ne îndeplinim obiectivul cu toți cei implicați în cadrul echipei.

Știu că nu este ușor, este o provocare pentru noi toți, dar consider că tocmai din această cauză am fost aduși pentru a redresa situația actuală. Consider însă că nimeni nu poate reuși ceva într-un sport de echipă de unul singur, tocmai din această cauză este nevoie de fiecare dintre noi.

Am identificat aspecte pozitive, cât și lucruri pe care le mai putem îmbunătăți, iar obiectivul pe termen scurt și mediu este să reușim să consolidăm lucrurile pozitive, să muncim pentru a îmbunătăți și alte aspecte și, nu în ultimul rând, îmi doresc să vorbim mai puțin și să facem mai mult.

Avem în față o perioadă extrem de importantă: cele 4 etape rămase din 2026 și cele 4 etape până la intrarea în play-out, perioadă pe care trebuie să o tratăm cu maximă responsabilitate și să profităm de fiecare oportunitate pe care o să o avem, pentru că avem nevoie de rezultate pozitive.

Pentru suporteri aș vrea să le transmit că obiectivul este unul comun și îmi doresc, alături de ei și de toți cei implicați în viața echipei, să rămânem modești, responsabili, încrezători, curajoși că putem să-l îndeplinim”.

Amical U Cluj - CSC Șelimbăr 1-2

Partida s-a jucat în Parcul „Iuliu Hațieganu” din Cluj, iar vicecampioana a folosit următoarea echipă de start, cu mai mulți tineri:

  • Moldovan - Măhălean, Codrea, Cisse, Techereș - Adams, Pinho - Stanojev, Mendy, Gheorghiță - Pall

De partea cealaltă, divizionara secundă a evoluat cu:

  • Rareș Măluțan, George Monea, Deniz Giafer, Ciprian Natea, Ianis Mihart, Alexandru Oroian, Alexandru Luca, Dragoș Iancu, Robert Boboc, Benjamin Kielhorn, Cosmin Bucuroiu

Au marcat Mendy, respectiv Bucuroiu, o „dublă”, și Oroian.

U Cluj va juca în deplasare, la Farul Constanța pe 20 noiembrie, în prima etapă din returul Superligii.

Următorul meci oficial al „călăreților roșii” va fi pe 21 noiembrie, în deplasare la Popești Leordeni.

CSC 1599 Șelimbăr își va disputa meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Municipal din Sibiu până la finalul anului 2026.

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