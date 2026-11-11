Haos în Liga 2 Jucătorii ar fi refuzat să se antreneze! Ce replică ar fi trimis conducerea pe WhatsApp
Liga 2

Haos în Liga 2 Jucătorii ar fi refuzat să se antreneze! Ce replică ar fi trimis conducerea pe WhatsApp

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 11.11.2026, ora 19:39
  • CSC Șelimbăr, formație din Liga 2 aflată în subsolul clasamentului, trece prin mari probleme financiare și riscă să retrogradeze după 6 sezoane petrecute în B.
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Nemulțumiți de restanțele financiare, jucătorii ar fi decis să nu se prezinte la antrenamentul echipei programat marți, scrie Fanatik.

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Jucătorii de la CSC Șelimbăr ar fi refuzat să se antreneze

Ar fi sperat că vor forța mâna conducerii și că se vor alege cu măcar o parte din banii pe care îi au de primit.

Replica conducerii ar fi venit printr-un mesaj pe grupul de WhatsApp al echipei, în care sportivii ar fi fost chemați să-și rezilieze contractele! Oficialii le-ar fi transmis clar că vor să rămână doar cei care sunt determinați să lupte pentru salvarea de la retrogradare.

Așteaptă banii de la Primărie

Sursa citată susține că, deși echipa se află într-un moment extrem de dificil, cu 9 puncte după 13 etape, conducerea încă speră că retrogradarea se mai poate evita.

Banii necesari ar urma să ajungă peste 3 săptămâni, după ședința consiliului local, iar jucătorii cu restanțe de cel puțin 3 luni ar primi nu unul, ci două salarii.

Șelimbărul a avut mari emoții și sezonul trecut, când s-a salvat după barajul de menținere în Liga 2, câștigat în fața CS Dinamo (1-1 la București și 2-0 la Cisnădie).

Înființată în 2016, Șelimbăr și-a început aventura în Liga 4 din Sibiu, iar în 5 ani a ajuns în al doilea eșalon. În sezonul 2023/2024 a reușit să se califice în play-off, unde a terminat pe locul 3, însă n-a putut evolua la barajul de menținere/promovare în Liga 1, neavând licență.

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