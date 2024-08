Celebrul rapper canadian Drake (37 ani) a salvat clubul Venezia de la faliment, după ce a ajutat la strângerea a peste 40 de milioane de euro.

Clubul, care va evolua în Serie A, a fost ultima oară în prima ligă italiană în sezonul 2021/22 și a acumulat datorii semnificative, cheltuind peste 20 de milioane de euro pe jucători.

Venezia, club fondat în 1907, s-a confruntat cu multe probleme financiare în ultimii 20 de ani, iar falimentul nu mai reprezenta o noutate pentru echipa de pe Stadio „Pierluigi Penzo”.

Clubul s-a aflat într-o situație disperată și în sezonul precedent, în care echipa a jucat în Serie B, dar a primit un ajutor nesperat, după ce coproprietarul Brad Katsuyama a apelat la prietenul său Matte Babel.

Director de brand al DreamCrew, grupul de management și divertisment al lui Drake, Babel a spus că a fost nevoie de două săptămâni pentru a strânge banii necesari pentru plata salariilor și evitarea falimentului.

Aceștia au provenit din „buzunarul” lui Drake și de la diferiți investitori nord-americani.

„El a expus problema, simplu: Venezia trebuie să strângă 10 milioane de euro în câteva săptămâni și apoi cel puțin 30 de milioane de euro în câteva luni, altfel clubul va intra în faliment. Veneția este un oraș incredibil și clubul a fost întotdeauna unul special.

Am vorbit cu Drake, iar apoi Brad și cu mine am discutat despre cum am putea ajuta. În două săptămâni am încheiat afacerea, am strâns banii necesari pentru a plăti salariile și a evita falimentul”, a dezvăluit Matte Babel pentru GQ Italia.

Venezia a promovat în Serie A după ce a trecut de Palermo și Cremonese la baraj.

Venezia va întâlni Brescia în primul meci din noul sezon, duminică, de la ora 19:00, în turul doi din Cupa Italiei.

Drake îmbracă Venezia

În plus, echipamentul clubului Venezia va fi produs de marca Nike a lui Drake, NOCTA.

„Valoarea lui Drake pentru orice club de fotbal este de netăgăduit, având în vedere faima sa la nivel global și amploarea brandului.

Această intersectare între cultură și sport este exact acolo unde ne dorim să fim și, ca organizație sportivă, capacitatea de a valorifica un brand precum NOCTA, care se află pe aceeași linie, este incredibil de valoroasă”, a mai spus Babel.

Venezia a purtat echipamente Kappa în ultimele trei sezoane.