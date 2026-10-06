România, mai jos ca niciodată Naționala se va prăbuși în clasamentul FIFA! Am ajuns lângă Uzbekistan și Burkina Faso +33 foto
Echipa Națională. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Nationala

România, mai jos ca niciodată Naționala se va prăbuși în clasamentul FIFA! Am ajuns lângă Uzbekistan și Burkina Faso

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 11:55
  • Naționala României va coborî pe locul 58 în clasamentul FIFA, după rezultatele slabe înregistrate în primele patru meciuri din actuala ediție a Ligii Națiunilor.
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„Tricolorii” au început această campanie de pe poziția 52, însă înfrângerile cu Suedia, scor 1-2, Bosnia, 2-4, Polonia, 0-6, și din nou Suedia, 0-1, au dus la o prăbușire în ierarhia mondială.

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Naționala a coborât pe locul 58 și și-a stabilit un nou record negativ în clasamentul FIFA

După înfrângerea cu Polonia, România coborâse deja pe locul 57, egalând cea mai slabă poziție din istorie în clasamentul FIFA. Mai fusesem atât de jos în februarie 2011 și septembrie 2012.

Eșecul cu Suedia a trimis naționala în cel mai jos punct!

După EURO 2024, naționala urcase până pe locul 38, poziție ocupată în noiembrie și decembrie 2024. De atunci, România a pierdut treptat teren în ierarhia FIFA.

În prezent, imediat deasupra României în clasamentul FIFA se află Bosnia (57), Irlanda (56), Arabia Saudită (55), Slovenia (54), Costa Rica (53), Chile (52) și Peru (51).

Depășim la limită echipe ca Uzbekistan, Burkina Faso și Irak.

FOTO. România - Suedia 0-1

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+33 Foto
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La polul opus, cea mai bună poziție ocupată vreodată de România a fost locul 3, atins în septembrie 1997, în perioada Generației de Aur.

Pe primele trei locuri în clasamentul FIFA se află Spania, Argentina și Franța.

Clasamentul oficial va fi actualizat pe 7 octombrie, iar ordinea live este provizorie până la validarea tuturor meciurilor internaționale.

Clasarea finală a României în clasamentul FIFA, din 2010 până în 2025:

  • 2010 - locul 56
  • 2011 - locul 56
  • 2012 - locul 33
  • 2013 - locul 32
  • 2014 - locul 15
  • 2015 - locul 16
  • 2016 - locul 39
  • 2017 - locul 41
  • 2018 - locul 24
  • 2019 - locul 37
  • 2020 - locul 37
  • 2021 - locul 44
  • 2022 - locul 52
  • 2023 - locul 43
  • 2024 - locul 38
  • 2025 - locul 47

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