România, mai jos ca niciodată Naționala se va prăbuși în clasamentul FIFA! Am ajuns lângă Uzbekistan și Burkina Faso

Naționala României va coborî pe locul 58 în clasamentul FIFA, după rezultatele slabe înregistrate în primele patru meciuri din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

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„Tricolorii” au început această campanie de pe poziția 52, însă înfrângerile cu Suedia, scor 1-2, Bosnia, 2-4, Polonia, 0-6, și din nou Suedia, 0-1, au dus la o prăbușire în ierarhia mondială.

Naționala a coborât pe locul 58 și și-a stabilit un nou record negativ în clasamentul FIFA

După înfrângerea cu Polonia, România coborâse deja pe locul 57, egalând cea mai slabă poziție din istorie în clasamentul FIFA. Mai fusesem atât de jos în februarie 2011 și septembrie 2012.

Eșecul cu Suedia a trimis naționala în cel mai jos punct!

După EURO 2024, naționala urcase până pe locul 38, poziție ocupată în noiembrie și decembrie 2024. De atunci, România a pierdut treptat teren în ierarhia FIFA.

În prezent, imediat deasupra României în clasamentul FIFA se află Bosnia (57), Irlanda (56), Arabia Saudită (55), Slovenia (54), Costa Rica (53), Chile (52) și Peru (51).

Depășim la limită echipe ca Uzbekistan, Burkina Faso și Irak.

FOTO. România - Suedia 0-1

La polul opus, cea mai bună poziție ocupată vreodată de România a fost locul 3, atins în septembrie 1997, în perioada Generației de Aur.

Pe primele trei locuri în clasamentul FIFA se află Spania, Argentina și Franța.

Clasamentul oficial va fi actualizat pe 7 octombrie, iar ordinea live este provizorie până la validarea tuturor meciurilor internaționale.

Clasarea finală a României în clasamentul FIFA, din 2010 până în 2025:

2010 - locul 56

2011 - locul 56

2012 - locul 33

2013 - locul 32

2014 - locul 15

2015 - locul 16

2016 - locul 39

2017 - locul 41

2018 - locul 24

2019 - locul 37

2020 - locul 37

2021 - locul 44

2022 - locul 52

2023 - locul 43

2024 - locul 38

2025 - locul 47

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