Oferte pentru Edi Iordănescu Antrenorul român a intrat în atenția mai multor cluburi. Unul evoluează în Europa League!

Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, ar fi aproape de revenirea în antrenorat.

Tehnicianul ar fi primit mai multe oferte din zona Golfului Persic, dar și de la un club care evoluează în Europa League.

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Edi Iordănescu este liber de contract de aproape un an, după despărțirea de polonezii de la Legia Varșovia, echipă pe care a pregătit-o doar trei luni.

Edi Iordănescu, dorit în Arabia Saudită. Dinamo Zagreb a intrat și ea pe fir!

Edi Iordănescu a fost foarte aproape să revină recent în antrenorat, la Dinamo Kiev. A respins propunerea clubului, familia cerându-i să nu lucreze în Ucraina în timpul războiului cu Rusia.

După ce a refuzat oferta din Ucraina, românul ar fi fost dorit de Al Fateh, dar mutarea nu s-a concretizat.

Iordănescu Jr. nu duce totuși lipsă de oferte. Acesta ar fi primit două oferte din partea unor cluburi din Arabia Saudită, dar și una din Emiratele Arabe Unite, anunță presa arriyadiyah.com.

Dinamo Zagreb, echipă care evoluează în faza principală din Europa League, ar fi intrat și ea în cursa pentru obținerea semnăturii lui Edi Iordănescu.

Tehnicianul român este apreciat de aceste cluburi, în special după experiența sa la naționala României, pe care a calificat-o la Euro 2024.

FOTO. România - Ucraina 3-0, la Euro 2024

Edi Iordănescu a antrenat naționala României în 28 de partide. Sub comanda sa, „tricolorii” au participat la Euro 2024, acolo unde au avut un parcurs senzațional.

România a ajuns până în optimile competiției, unde a fost învinsă de Olanda cu scorul de 0-3.

După despărțirea de națională, Iordănescu a preluat banca tehnică a celor de la Legia Varșovia, unde a rezistat doar 3 luni. A câștigat totuși un trofeu în acea perioadă: Supercupa Poloniei.

De-a lungul carierei sale, Edi le-a mai pregătit pe Târgu Mureș, Pandurii, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș.

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