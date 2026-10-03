Din Liga 2 în Serie A! Fostul junior al Stelei, dorit și de Dan Șucu la Genoa, a semnat cu alt club din Italia

Radu Voicu (16 ani), unul dintre puștii promițători proveniți din Academia Stelei, a semnat cu Monza, în Serie A.

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Tânărul jucător format în Ghencea a fost inclus în lotul lui Daniel Oprița încă din sezonul precedent, însă nu a reușit să debuteze în Liga 2.

Radu Voicu, fostul jucător al Stelei, a semnat cu Monza

Juniorul Stelei a fost monitorizat de-a lungul timpului de clubul italian, iar acum cele două părți ar fi ajuns la o înțelegere pentru un contract valabil pe 3 ani.

Voicu evoluează pe postul de fundaș central, însă italienii s-ar baza și faptul că acesta ar putea fi utilizat și ca mijlocaș, informează gsp.ro.

Monza a pregătit un proiect amplu în ceea ce privește academia clubului, iar antrenorul echipei mari, Ivan Juric, ar pune accent pe includerea juniorilor la prima echipă.

În prezent, Monza ocupă locul 16 în Serie A, cu doar 4 puncte obținute după primele 5 etape.

În primăvară, tânărul de 16 ani intrase și în atenția celor de la Genoa, club patronat de Dan Șucu. La acel moment, Răzvan Raț, consilier sportiv al „grifonilor”, purtase discuții pentru un transfer al jucătorului.

Steaua ar fi urmat să încaseze suma de 50.000 de euro, însă negocierile nu s-au concretizat.

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