Cel mai dur eșec pentru Hagi: 0-6 cu Polonia Cum arată înfrângerile horror din cariera de antrenor a „Regelui”

Gheorghe Hagi (61 de ani) a suferit la Varșovia cea mai drastică înfrângere din cariera de antrenor: România a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, în Liga Națiunilor.

Până acum, cele mai severe eșecuri ale „Regelui” au fost înregistrare în perioadele în care a antrenat Viitorul.

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România a fost învinsă de Polonia cu 0-6, vineri, 2 octombrie, la Varșovia, iar Gheorghe Hagi a înregistrat cel mai sever eșec al său pe bancă, la 25 de ani după debutul în cariera de antrenor.

0-6 cu Polonia, cea mai severă înfrângere din cariera de antrenor a lui Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi și-a început cariera de antrenor în 2001, imediat după retragerea din activitatea de fotbalist, ca selecționer al României.

El a preluat echipa națională în finalul preliminariile CM 2002, după ce Ladislau Bölöni a plecat la Sporting Lisabona.

A stat pe banca naționalei doar cinci partide și a demisionat după barajul de tristă amintire cu Slovenia, pierdut de „tricolori” cu 1-2 în deplasare și încheiat 1-1 la București.

Primul mandat, început cu ratarea dureroasă a calificării la CM 2002

România era mare favorită în acea dublă, însă a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2002. Hagi și-a dat demisia, supărat că fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, l-a lăsat singur în vestiar cu jucătorii după acel eșec.

De atunci a început și seria neagră a ratărilor României la Campionatul Mondial. Naționala nu a mai ajuns la turneul final după ediția din 1998.

Antrenorul Hagi a mai luat 6 goluri într-un ASA - Viitorul 6-1

În cei 25 de ani de carieră pe banca tehnică, Gică Hagi nu mai pierduse niciun meci la o diferență de șase goluri. Până la 0-6 cu Polonia, la Varșovia, cel mai sever eșec al său fusese acel 1-6 cu ASA Târgu Mureș, suferit în deplasare, pe 2 mai 2015, în etapa a 30-a din Liga 1.

Hagi era atunci antrenorul Viitorului, aflat la al treilea sezon în prima ligă.

În lotul constănțenilor se aflau mai mulți dintre jucătorii tineri pe care Hagi îi promova în acea perioadă, printre care Răzvan Marin, Bogdan Țîru, Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Alexandru Mitriță și Florin Tănase. Fiul său, Ianis Hagi, în vârstă de 16 ani, a fost rezervă la Târgu Mureș.

În acel sezon, ASA, pregătită de Liviu Ciobotariu, lupta pentru titlu cu FCSB. Ardelenii s-au impus cu 6-1 prin golurile marcate de Ioan Hora, de trei ori, Ousmane N'Doye, Mircea Axente și Dorin Goga. Pentru Viitorul a înscris Bănel Nicoliță.

0-5 cu Gent, la debutul european al Viitorului

În iulie 2016, Gică Hagi a suferit un alt eșec usturător ca antrenor, 0-5 cu Gent, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League.

A fost chiar primul meci european din istoria Viitorului, echipa lui Hagi fiind învinsă pe Ghelamco Arena după ce belgienii au condus cu 2-0 la pauză.

Stefan Mitrovic a deschis scorul, iar Kalifa Coulibaly a înscris de două ori, câte un gol în fiecare repriză. Laurent Depoitre și Renato Neto au mai marcat și ei, iar Gent s-a impus cu 5-0, cea mai severă înfrângere europeană din istoria Viitorului.

Farul lui Hagi a mai încasat 5 goluri de la Rapidul lui Șumudică

Returul de la Ovidiu s-a încheiat 0-0, astfel că Gent s-a calificat în play-off cu 5-0 la general.

După meci, Hagi a explicat că nu regretă abordarea avută de Viitorul: „Lucrul bun cu care rămânem este că nu am stat să ne apărăm, am ieșit la joc și am încercat să jucăm fotbal”. Antrenorul a spus că echipa și-a asumat riscuri în fața unui adversar „bun și pragmatic”.

Pe lângă 0-5 cu Gent, Hagi a mai pierdut un meci la aceeași diferență de scor. Pe 21 octombrie 2024, Farul a fost învinsă cu 0-5 de Rapid, echipă pregătită atunci de Marius Șumudică, în SuperLiga.

Cele mai severe înfrângeri din cariera de antrenor a lui Gheorghe Hagi

Polonia - România 6-0 , 2 octombrie 2026, Liga Națiunilor

, 2 octombrie 2026, Liga Națiunilor ASA Târgu Mureș - Farul 6-1 , 2 mai 2015, SuperLiga

, 2 mai 2015, SuperLiga Rapid - Farul 5-0 , 21 octombrie 2024, SuperLiga

, 21 octombrie 2024, SuperLiga Gent - Farul 5-0 , 28 iulie 2016, preliminariile Europa League

, 28 iulie 2016, preliminariile Europa League CFR Cluj - Farul 5-1, 18 mai 2024, play-off-ul SuperLigii

Șapte meciuri oficiale pe banca României: o singură victorie, 2-0 cu Ungaria, la Budapesta

În cele două mandate, Hagi a condus România în șapte partide oficiale. În primul mandat, în 2001, a avut patru meciuri:

1-1 cu Georgia (acasă)

2-0 cu Ungaria (deplasare)

1-2 cu Slovenia (deplasare)

1-1 cu Slovenia (acasă).

Hagi caută prima victorie pe teren propriu într-un meci oficial

În primele trei meciuri oficiale din al doilea mandat, disputate în Liga Națiunilor, Gică Hagi a înregistrat trei înfrângeri, devenind singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat:

1-2 cu Suedia (deplasare),

2-4 cu Bosnia (acasă),

0-6 cu Polonia (deplasare).

Astfel, bilanțul lui Gheorghe Hagi ca selecționer în meciurile oficiale este următorul: o victorie, două remize și patru înfrângeri.

Singurul succes de până acum a venit la Budapesta. Hagi nu a câștigat încă un meci oficial pe teren propriu ca selecționer.

Următoarea ocazie va fi luni, 5 octombrie, când România va întâlni Suedia pe Arena Națională.

Gică Hagi are cinci trofee câștigate ca antrenor

Cariera lui Gică Hagi nu înseamnă doar înfrângeri la scor. „Regele” are cinci trofee câștigate ca antrenor, în România și Turcia.

Primul a venit în 2005, când a cucerit Cupa Turciei cu Galatasaray, după 5-1 în finala cu Fenerbahce.

Primul titlu din cariera de antrenor a venit în 2017, cu Viitorul. Doi ani mai târziu, a cucerit Cupa României și Supercupa României, iar în 2023 a devenit din nou campion, de această dată cu Farul.

Hagi a pierdut două finale de Supercupă: 0-1 cu FC Voluntari, în 2017, și 0-1 cu Sepsi, în 2023.

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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