Cel mai dur eșec pentru Hagi: 0-6 cu Polonia   Cum arată înfrângerile horror din cariera de antrenor a „Regelui” +7 foto
Nationala

Cel mai dur eșec pentru Hagi: 0-6 cu Polonia Cum arată înfrângerile horror din cariera de antrenor a „Regelui”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.10.2026, ora 14:17
  • Gheorghe Hagi (61 de ani) a suferit la Varșovia cea mai drastică înfrângere din cariera de antrenor: România a pierdut cu 0-6 în fața Poloniei, în Liga Națiunilor.
  • Până acum, cele mai severe eșecuri ale „Regelui” au fost înregistrare în perioadele în care a antrenat Viitorul.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

România a fost învinsă de Polonia cu 0-6, vineri, 2 octombrie, la Varșovia, iar Gheorghe Hagi a înregistrat cel mai sever eșec al său pe bancă, la 25 de ani după debutul în cariera de antrenor.

Lista rușinii Polonia - România 6-0, între cele mai severe înfrângeri din istoria naționalei
Citește și
Lista rușinii Polonia - România 6-0, între cele mai severe înfrângeri din istoria naționalei
Citește mai mult
Lista rușinii Polonia - România 6-0, între cele mai severe înfrângeri din istoria naționalei

0-6 cu Polonia, cea mai severă înfrângere din cariera de antrenor a lui Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi și-a început cariera de antrenor în 2001, imediat după retragerea din activitatea de fotbalist, ca selecționer al României.

El a preluat echipa națională în finalul preliminariile CM 2002, după ce Ladislau Bölöni a plecat la Sporting Lisabona.

A stat pe banca naționalei doar cinci partide și a demisionat după barajul de tristă amintire cu Slovenia, pierdut de „tricolori” cu 1-2 în deplasare și încheiat 1-1 la București.

Galerie foto (7 imagini)

Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Gică Hagi, prăbușit în meciul cu Polonia. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+7 Foto
labels.photo-gallery

Primul mandat, început cu ratarea dureroasă a calificării la CM 2002

România era mare favorită în acea dublă, însă a ratat calificarea la Campionatul Mondial din 2002. Hagi și-a dat demisia, supărat că fostul președinte al FRF, Mircea Sandu, l-a lăsat singur în vestiar cu jucătorii după acel eșec.

De atunci a început și seria neagră a ratărilor României la Campionatul Mondial. Naționala nu a mai ajuns la turneul final după ediția din 1998.

Antrenorul Hagi a mai luat 6 goluri într-un ASA - Viitorul 6-1

În cei 25 de ani de carieră pe banca tehnică, Gică Hagi nu mai pierduse niciun meci la o diferență de șase goluri. Până la 0-6 cu Polonia, la Varșovia, cel mai sever eșec al său fusese acel 1-6 cu ASA Târgu Mureș, suferit în deplasare, pe 2 mai 2015, în etapa a 30-a din Liga 1.

Hagi era atunci antrenorul Viitorului, aflat la al treilea sezon în prima ligă.

În lotul constănțenilor se aflau mai mulți dintre jucătorii tineri pe care Hagi îi promova în acea perioadă, printre care Răzvan Marin, Bogdan Țîru, Cristian Manea, Dragoș Nedelcu, Alexandru Mitriță și Florin Tănase. Fiul său, Ianis Hagi, în vârstă de 16 ani, a fost rezervă la Târgu Mureș.

În acel sezon, ASA, pregătită de Liviu Ciobotariu, lupta pentru titlu cu FCSB. Ardelenii s-au impus cu 6-1 prin golurile marcate de Ioan Hora, de trei ori, Ousmane N'Doye, Mircea Axente și Dorin Goga. Pentru Viitorul a înscris Bănel Nicoliță.

0-5 cu Gent, la debutul european al Viitorului

În iulie 2016, Gică Hagi a suferit un alt eșec usturător ca antrenor, 0-5 cu Gent, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League.

A fost chiar primul meci european din istoria Viitorului, echipa lui Hagi fiind învinsă pe Ghelamco Arena după ce belgienii au condus cu 2-0 la pauză.

Stefan Mitrovic a deschis scorul, iar Kalifa Coulibaly a înscris de două ori, câte un gol în fiecare repriză. Laurent Depoitre și Renato Neto au mai marcat și ei, iar Gent s-a impus cu 5-0, cea mai severă înfrângere europeană din istoria Viitorului.

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (40 imagini)

Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Polonia - România, meci. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+40 Foto
labels.photo-gallery

Farul lui Hagi a mai încasat 5 goluri de la Rapidul lui Șumudică

Returul de la Ovidiu s-a încheiat 0-0, astfel că Gent s-a calificat în play-off cu 5-0 la general.

După meci, Hagi a explicat că nu regretă abordarea avută de Viitorul: „Lucrul bun cu care rămânem este că nu am stat să ne apărăm, am ieșit la joc și am încercat să jucăm fotbal”. Antrenorul a spus că echipa și-a asumat riscuri în fața unui adversar „bun și pragmatic”.

Pe lângă 0-5 cu Gent, Hagi a mai pierdut un meci la aceeași diferență de scor. Pe 21 octombrie 2024, Farul a fost învinsă cu 0-5 de Rapid, echipă pregătită atunci de Marius Șumudică, în SuperLiga.

Cele mai severe înfrângeri din cariera de antrenor a lui Gheorghe Hagi

  • Polonia - România 6-0, 2 octombrie 2026, Liga Națiunilor
  • ASA Târgu Mureș - Farul 6-1, 2 mai 2015, SuperLiga
  • Rapid - Farul 5-0, 21 octombrie 2024, SuperLiga
  • Gent - Farul 5-0, 28 iulie 2016, preliminariile Europa League
  • CFR Cluj - Farul 5-1, 18 mai 2024, play-off-ul SuperLigii

Șapte meciuri oficiale pe banca României: o singură victorie, 2-0 cu Ungaria, la Budapesta

În cele două mandate, Hagi a condus România în șapte partide oficiale. În primul mandat, în 2001, a avut patru meciuri:

  • 1-1 cu Georgia (acasă)
  • 2-0 cu Ungaria (deplasare)
  • 1-2 cu Slovenia (deplasare)
  • 1-1 cu Slovenia (acasă).

Hagi caută prima victorie pe teren propriu într-un meci oficial

În primele trei meciuri oficiale din al doilea mandat, disputate în Liga Națiunilor, Gică Hagi a înregistrat trei înfrângeri, devenind singurul selecționer care pierde primele 3 meciuri oficiale dintr-un mandat:

  • 1-2 cu Suedia (deplasare),
  • 2-4 cu Bosnia (acasă),
  • 0-6 cu Polonia (deplasare).

Astfel, bilanțul lui Gheorghe Hagi ca selecționer în meciurile oficiale este următorul: o victorie, două remize și patru înfrângeri.

Singurul succes de până acum a venit la Budapesta. Hagi nu a câștigat încă un meci oficial pe teren propriu ca selecționer.

Următoarea ocazie va fi luni, 5 octombrie, când România va întâlni Suedia pe Arena Națională.

Gică Hagi are cinci trofee câștigate ca antrenor

Cariera lui Gică Hagi nu înseamnă doar înfrângeri la scor. „Regele” are cinci trofee câștigate ca antrenor, în România și Turcia.

Primul a venit în 2005, când a cucerit Cupa Turciei cu Galatasaray, după 5-1 în finala cu Fenerbahce.

Primul titlu din cariera de antrenor a venit în 2017, cu Viitorul. Doi ani mai târziu, a cucerit Cupa României și Supercupa României, iar în 2023 a devenit din nou campion, de această dată cu Farul.

Hagi a pierdut două finale de Supercupă: 0-1 cu FC Voluntari, în 2017, și 0-1 cu Sepsi, în 2023.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
O fostă vedetă de la ProTV, după momentul de la petrecerea Antenei 1: „Nu folosesc des cuvântul ăsta”
polonia romania gica hagi liga natiunilor infrangere istorica
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:38
„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”
„Trăim din amintiri de când eram mingicari” Propunerea lui Ciprian Marica pentru redresarea naționalei: „O idee care n-a fost discutată”
19:10
Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”
Scandal uriaș în Formula 1 FIA a explicat de ce mai multe monoposturi s-au oprit brusc pe circuitul Sepang: „Fără precedent”
18:31
Djokovic, record incredibil! Sârbul l-a învins pe Zverev și a realizat ceva ce nu se mai întâmplase de 17 ani
Djokovic, record incredibil! Sârbul l-a învins pe Zverev și a realizat ceva ce nu se mai întâmplase de 17 ani
17:35
„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi
„Ați fost mai buni decât polonezii!” Mesajul selecționerului Suediei înainte de meciul cu România + Ce spune despre Hagi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi

Cătălin Țepelin: Nu înțeleg ce vrea Hagi
Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?

Cristian Geambașu: Până când îi suntem datori lui Hagi?
Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!

Dan Udrea: Se vede mâna lui Hagi: naționala scrie cu picioarele!
Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi

Silviu Tudor Samuilă: Neașteptatul lot al lui Hagi
Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România s-a săturat de România!

Dan Udrea: Ceva surprinzător și îngrijorător: România <span>s-a</span> săturat de România!
De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?

Cristian Geambașu: De ce minte Mbappe?
De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie

Cătălin Tolontan: De ce avem nevoie
Top stiri
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Nationala
11:27
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
Citește mai mult
„O nație de lași, trădători și fricoși” Ionuț Lupescu, atac dezlănțuit: „Putem să-l punem și pe Mourinho, n-are ce să facă”
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Nationala
14:05
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Citește mai mult
„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Nationala
13:53
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
Citește mai mult
Pleacă după meciul cu Suedia? VIDEO. Gică Hagi, întrebat frontal. Răspunsul imediat: „Atunci e clar că o să mă las”
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi
B365
02.10
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi
Citește mai mult
ESENȚIAL | Primarul Ciucu vrea să împrumute 350 de milioane de euro de pentru transportul public din București. Banii, pentru tramvaiul pe Prelungirea Ghencea, troleibuze noi

Echipe/Competiții

fcsb 19 CFR Cluj 3 dinamo bucuresti 12 rapid 9 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share