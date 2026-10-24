O nouă lovitură pentru Steaua Omul acuzat că se opune promovării „militarilor” în Superliga a revenit la MApN!

Eduard Bachide a fost numit secretar de stat și șef al Departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Oficialul PSD este acuzat că se opune promovării Stelei în Superliga.

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„Militarii” au obținut promovarea de mai multe ori din punct de vedere sportiv, însă nu pot evolua în Superliga din cauza formei de finanțare.

Eduard Bachide este unul dintre oamenii pe care fanii Stelei îi acuză că se opun prezenței formației din Ghencea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Eduard Bachide, omul acuzat că se opune promovării Stelei în Superliga a revenit la MApN

Oficialul PSD a ocupat funcția de secretar de stat și a condus Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale din 2022 până în aprilie 2026.

Acum suporterii Stelei au primit o adevărată lovitură. Joi, Bachide a fost repus în funcție de Premierul Luca Niculescu.

„Primul ministru a trimis Corpul de Control la Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti, care a constatat ca nu am nicio vină.

Cu toate acestea, Secretarul de stat Bachide mi-a tăiat sporul pentru lucrări de excepție de 50% deși am cele mai mari realizări din club si asta nu doar în litigiile cu FCSB!” declara Florin Talpan, juristul CSA Steaua despre Bachide, potrivit fanatik.ro.

Radu Miruță: „Investitor suficient de mare”

Fost ministru al MaPN, Radu Miruță anunțase că în acest moment, există un potențial investitor dispus să asigure finanțarea necesară clubului, dar totul depinde de modificarea legislației privind organizarea Ministerului Apărării Naționale.

„Cum rămâne cu Steaua?

Pentru optimizarea activității la club am dispus mutarea coordonării activității de la Steaua către secretarul general al Ministerului Apărării.

Cu implicarea unuia dintre membrii generației de aur, am făcut pași pentru mult muncita și mult așteptata asociere în vederea promovării. Există interes din partea unui investitor suficient de mare pentru nevoia financiară a clubului, discuțiile începând să prindă contur.

Mai trebuie, însă, modificată legea de organizare a Ministerului Apărării, astfel încât să poată fi înființată o nouă societate comercială, varianta cerută în discuțiile cu toți potențialii investitori de până acum.

Această etapă nu a putut fi legal parcursă în cele 5 luni de guvern interimar.

Am toată convingerea că lucrurile începute pentru a duce Steaua la adevăratul potențial nu vor mai putea fi oprite de nicio forță politică. Suporterii și sportivii Stelei merită asta și au puterea să ghideze politicul într-acolo”, a anunțat Radu Miruță pe Facebook.

În acest moment, Steaua ocupă doar locul 17 în Liga 2, cu 7 puncte, după 10 etape.

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