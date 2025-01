FCSB - Hermannstadt 1-1. Campioana începe anul cu stângul, iar sibienii au ajuns la 8 meciuri consecutive fără înfrângere, în toate competițiile.

Elias Charalambous (44 de ani) a tras primele concluzii după jocul de astăzi și pune rezultatul pe seama unei lipse de concentrare a echipei.

După meciul din această seară, FCSB urcă pe locul 1, cu 38 de puncte, la un punct peste U Cluj, cel puțin până la disputarea celorlalte partide ale etapei.

FCSB - Hermannstadt 1-1. Charalambous: „A fost o lipsă de concentrare”

Tehnicianul celor de la FCSB nu pune presiune pe jucători după cele două pierdute și mută atenția doar spre jocurile care au mai rămas de jucat.

„Acest tip de joc se întâmplă o dată la nu știu câte meciuri, cred că noi suntem echipa care a meritat să câștige astăzi, dar ăsta e fotbalul, câteodată depinde și de noroc, câteodată depinde de concentrare.

Am întâlnit un adversar care se apără și care joacă pe contraatac, am avut câteva probleme, am controlat jocul, dar în ultima treime n-am fost eficienți și nu am putut să dăm gol . Așa e fotbalul, băieții au încercat, capul sus și continuăm.

Am avut șanse, dar e și mai bine să se concretizeze aceste șanse, e vorba și de noroc, dar cred că a fost și o lipsă de concentrare.

Jucătorii care au intrat în repriza a doua au ajutat echipa, dar acum nu mai putem schimba nimic, trebuie să ne concentrăm pe ce urmează”, a declarat Charalambous, după meci, la Prima Sport.

Charalambous, despre Crețu și Europa League

Antrenorul cipriot nu a uitat să menționeze efortul lui Crețu și să laude munca fundașului, după reușita superbă din această seară:

„Din prima zi când am ajuns aici, Vali Crețu se antrenează la maximum, sunt foarte fericit pentru el, dă totul, și atunci când dai totul în fiecare zi primești ceva înapoi”.

Toate meciurile în Europa sunt dificile, întâlnim o echipă bună (n.r. Qarabag), cu experiență în Europa, am demonstrat că ne descurcăm și cu echipe bune și trebuie să luăm cât mai multe puncte în ultimele două meciuri pentru a intra în primele 8 Elias Charalambous

