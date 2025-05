Victor Angelescu (40 de ani) a vorbit despre meciul Dinamo - Rapid, viitorul lui Marius Șumudică pe banca tehnică și obiectivele giuleștenilor pentru sezonul următor.

Dinamo - Rapid 0-0, s-a jucat aseară, în etapa #8 a play-off-ului Superligii.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a fost de acord cu Marius Șumudică, cel care a declarat imediat după meci că jocul echipei din Giulești a fost unul sub așteptări.

Victor Angelescu: „Am făcut un meci foarte slab”

Omul de afaceri a vorbit despre prestația echipei la care este acționar minoritar cu Dinamo, recunoscând că a fost una neinspirată, cu precădere în prima repriză.

„Nu am nicio explicație pentru aseară. Dar să nu generalizăm, am avut și meciuri bune. Am făcut un meci foarte slab, e clar, o primă repriză execrabilă, în a doua ne-am mai trezit, dar am avut maximum o ocazie, două”, a declarat Angelescu la Fotbal Club, pe Digi Sport.

Angelescu a felicitat echipa lui Zeljko Kopic pentru jocul superior, precizând și importanța celor 2 puncte pierdute pe Arena Națională:

„Nu înțeleg de ce facem și meciuri foarte bune, dar și meciuri de genul acesta. Cred că e cel mai slab din iarnă până acum.

Nu am fost montați, era un meci important, dacă am fi câștigat eram la mâna noastră, eram la un punct de U Cluj și aveam meci direct cu ei. Și Dinamo a făcut un meci bun, trebuie să vorbim și de adversar”.

Victor Angelescu: „ N-am luat legătura cu niciun antrenor”

Acționarul Rapidului a infirmat că ar fi vorbit cu alți antrenori înainte ca Marius Șumudică să părăsească, în mod oficial, clubul.

„Personal, n-am luat legătura cu niciun antrenor. Dacă Marius va pleca, avem anumiți antrenori la care putem să ne gândim”, a mai declarat Angelescu, în cadrul aceleiași emisiuni.

Victor Angelescu a comentat și declarațiile lui Marius Șumudică, date imediat după finalul partidei cu Dinamo, care a spus că unii jucători cereau să fie schimbați încă de la pauză:

„N-aș vrea să comentez un asemenea lucru (n.r. că jucătorii s-au dat loviți, cum a spus Șumudică). Dacă un jucător s-ar da lovit, e un act destul de grav. Dar nu am fost la club, meciul a fost aseară, n-am vorbit la cald. O să avem o discuție, să vedem ce s-a întâmplat”.

Angelescu: „Nu mai ține doar de noi”

Victor Angelescu a vorbit și despre șansele echipei de a se califica în cupele europene, care s-au diminuat în urma remizei „albe” din partida disputată aseară:

„Dacă matematic mai sunt șanse (n.r. la cupele europene), de ce nu? Trebuie să arătăm altfel, să facem un meci bun cu CFR. E ultimul meci acasă, în fața fanilor, trebuie să câștigăm.

Nu mai ține doar de noi. Dacă băteam Dinamo ținea de noi, acum nu. Dacă rezultatele ne vor ajuta, mai sunt șanse. Să nu câștige U Cluj cu Dinamo și noi să batem CFR”.

De asemenea, un subiect abordat a fost și cel al obiectivelor pentru următoarea stagiune, menționând că Rapid urmează să se despartă de anumiți jucători.

„Dacă avem buget de primele 3 locuri, ar trebui să fim acolo. Poate nici selecția nu a fost făcută [bine] în anumite cazuri, au fost aduși foarte mulți jucători. N-aș mai fi de acord cu acest lucru, e o greșeală pe care am făcut-o.

E și vina oamenilor care s-au ocupat de destinele echipei, e un cumul de factori. Unii jucători trebuie să arate mai mult. Ne vom despărți sigur de unii. Vom vedea la finalul sezonului. De unii suntem mulțumiți, de alții nu”, a concluzionat Victor Angelescu.

