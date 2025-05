Gică Hagi (60 de ani), antrenorul Farului, a făcut un nou apel către clasa politică din România, de data aceasta cu numai două zile înainte de primul tur al alegerilor prezidențiale.

Româna își alege noul președinte în următoarele două săptămâni. Duminică va avea loc primul tur, în timp ce un eventual tur doi va fi pe 18 mai.

Hagi a subliniat importanța sportului și a educației pentru viitorul României, dar și potențialul pe care îl are orașul Constanța.

Gică Hagi, semnal de alarmă înainte de alegeri: „Ce facem cu sportul din România?“ Cum să ne batem cu cei mari?”

„Sportul e un segment social, dacă dispare, ce ne facem? Ați văzut ce s-a întâmplat în pandemie. Sportul, educaţia, şcoala dezvoltă viitorul de mâine, sunt foarte importante pentru societatea românească. Noi, în zona noastră, am dovedit că se poate, am demonstrat-o acum doi ani. Trebuie să fie permanent.

Afară de aceea fotbalul s-a dezvoltat. Noi am regresat! Toate echipele din România sunt pe minus, toate cluburile concurau cu cele mari, acum nu mai avem buget. Ele s-au dezvoltat, acţiuni… au ajuns la un miliard, noi la zece milioane. (râde) După vorbim pe la televizor că vrem ne batem cu cei mari… Cum? Cu ce?

Acolo trebuie reflectat. Foarte mult trebuie reflectat în Piaţa Victoriei, de acolo de sus, ce facem cu sportul din România. Sportul face parte din societatea românească. E obligatoriu! Aşa trebuie să fie şi la noi la Constanţa”, a spus Hagi la conferință, potrivit digisport.ro.

Ați văzut în pandemie ce facem fără sport. Sau ne ducem la războaie? Hai să ne ducem spre educație, să dezvoltăm spitalele, sportul, cultura, școlile. Aici să băgăm banii, e obligatoriu! De asta plătim taxe, de asta fac firmele bani. 1% din cifra afaceri trebuie să fie deductibilă. Nu din impozite, nu din taxe. E cel mai simplu. Poți să investești în spitale, fotbal. Gică Hagi

Gică Hagi: „Am făcut minuni, am făcut prea mult!”

Antrenorul Farului a insistat apoi și pe lipsa de finanțare de la echipa sa, unde el a reușit să aducă primul titlu din istorie, chiar și în aceste condiții dificile.

„Ce acţionari are Farul? Are brandul, dar nu are bani. Constanţa e un oraş potent, dar dacă se doreşte. Poate nu se doreşte. Am făcut minuni, am făcut prea mult. Constanţa a aşteptat 100 de ani, oraş portuar.

Când m-am lăsat de fotbal le-am zis că e singurul oraş portuar din lume care nu a ieșit campion, dar uite că s-a realizat. Toţi trebuie să ne dorim, să susţinem Farul. Cei mai fericiţi suporteri au fost la Constanţa.

Trebuie să vină societăţi mari din Constanţa. Aţi văzut în pandemie ce facem fără sport… sau mergem la război. Mai bine cu educaţie, sport, cultură, şcoală, să băgăm bani în lucrurile acestea. D-aia plătim taxe. Se poate

Echipa a demonstrat că se poate. Lumea puternică trebuie să vină lângă echipă. Portul Constanța trebuie să vină lângă echipă, într-un fel sau altul. Cum se întâmplă la Genoa, Liverpool, Feyenoord, Hamburg, toate ajutate de porturile locale. Nu poate să fie indiferent tot business-ul din Constanța ”, a mai spus Hagi.

