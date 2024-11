Bogdan Andone (49 de ani) și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea pe care au arătat-o în egalul cu CFR Cluj, scor 2-2 , în primul meci din Grupa A, al Cupei României.

Piteștenii au deschis rapid scorul prin Florin Borța, în minutul 7, cu o execuție superbă, dar ardelenii au întors rezultatul până la pauză, după golurile marcate de Mogoș și Abeid.

Totuși, FC Argeș a reușit să smulgă un rezultat de egalitate, în urma unei lovituri de pedeapsă obținută de Patrick Dulcea și transformată de Vlad Morar, în minutul 75.

Bogdan Andone: „Am pregătit jocul pentru a obține un rezultat pozitiv”

La finalul partidei, tehnicianul alb-violeților, Bogdan Andone, a tras primele concluzii și a ținut să-și felicite jucătorii pentru modul în care s-au luptat timp de 90 de minute în duelul contra vicecampioanei României.

„Am spus-o și înainte de meci, că am pregătit jocul pentru a obține un rezultat pozitiv, mă bucur că am reușit să luăm un punct.

Cred că dacă eram puțin mai atenți în prima repriză, să gestionăm câteva momente de joc cu mai multă atenție, poate am fi putut să facem și mai mult.

Până la urmă este un punct care ne ține în cărțile calificării. Îi felicit pe băieți pentru atitudine, pentru jocul prestat și pentru că au crezut până la finalul jocului”, a declarat Bogdan Andone la Prima Sport.

De asemenea, antrenorul celor de la FC Argeș a declarat că obiectivul piteștenilor în Cupa României este ieșirea din grupe:

„Ne dorim calificarea, am spus, e primul meci astăzi. Vom juca următorul meci acasă cu Botoșani apoi în deplasare cu Afumați.

Vom vedea ce va fi până la jocul cu Botoșani, dar cu siguranță îl vom aborda la victorie. Cu 7 puncte cred că ne putem califica”.

Florin Borța: „Eu am crezut toată săptămâna că o să obținem un rezultat pozitiv”

Ajuns la FC Argeș în iarna sezonului trecut Florin Borța a vorbit despre execuția superbă din minutul 7 și a transmis că promovarea este mult mai importantă pentru piteșteni decât parcursul din Cupa României.

„Nu am exersat, așa mi-a venit pe moment să dau la poartă și mă bucur că am dat gol și cred eu că am făcut un rezultat pozitiv. Mă bucur că mi-a ieșit și sper să o țin la fel în continuare.

Eu am crezut toată săptămâna că o să obținem un rezultat pozitiv, mă bucur că s-a terminat 2-2 și avem un meci important sâmbătă, în campionat, și trebuie să câștigăm. Noi jucăm orice meci la victorie să intrăm în play-off și să promovăm.

Cred că cel mai important pentru noi este promovarea în Liga 1 și sperăm să realizăm acest obiectiv” a declarat Florin Borța la Prima Sport