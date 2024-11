FC Argeș - CFR Cluj 2-2. Ciprian Deac (38 de ani) a aruncat banderola de căpitan pe teren, după înlocuirea sa în minutul 66, în meciul din Cupa României

Ciprian Deac, în momentul în care a fost înlocuit, în minutul 66, a aruncat banderola de căpitan pe teren.

Argeș - CFR 2-2. Deac: „Nu m-am supărat, e o mândrie să port banderola”

„ Am văzut că vine Păun, am vrut să i-o dau și nu am realizat că și el este schimbat . N-am fost supărat pe nimeni, am fost bine. Nu m-am supărat pe Mister că m-a schimbat. Este o mândrie să port banderola de căpitan.

Respect prea mult clubul, este o mândrie să fiu căpitanul acestuia. Îmi doream mai mult să câștigăm.

E clar că nu traversăm cea mai bună perioadă. Știam de dinainte că ne așteaptă o partidă foarte grea cu FC Argeș”, a declarat Ciprian Deac, la Prima Sport.

Nu suntem cei mai fericiți fotbaliști și nu traversăm cea mai bună perioadă. Dacă vom lega 2-3 victorii, vom fi acolo, sus, și moralul nostru va fi ridicat Ciprian Deac

Andrei Păun i-a luat apărarea lui Ciprian Deac

După ce a aruncat banderola pe jos, Deac s-a întors către colegul său, Adrian Păun, cerându-i să ridice banderola de pe iarbă.

În același minut, Păun a fost și el înlocuit, iar banderola a fost preluată de Djokovic.

Adrian Păun nu consideră că gestul îi este unul caracteristic veteranului de la CFR: