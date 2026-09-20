Incidente la Atletico Madrid - Real Madrid Conflict în drumul spre tunel și 2 eliminați la pauza derby-ului din La Liga

Atletico Madrid - Real Madrid 2-1. Antonio Rudiger (33 de ani) și Morten Hjulmand (27 de ani) au avut un conflict la pauza meciului.

Antonio Rudiger (33 de ani) și Morten Hjulmand (27 de ani) au avut un conflict la pauza meciului. A fost nevoie de intervenția agenților de securitate pentru a-i separa.

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Motivul conflictului dintre Rudiger și Hjulmand a pornit de la intrarea aspră a lui Kang In Lee asupra lui Federico Valverde.

Conflict în drumul spre tunel, la pauza meciului Atletico - Real Madrid

Fotbalist sud-coreean al lui Atletico Madrid s-a dus direct cu talpa pe tibia piciorului stâng a mijlocașului uruguayan.

Arbitrul Ortiz Arias nu i-a arătat lui Lee nici măcar cartonașul galben, iar acest lucru a aprins furia în tabăra jucătorilor de la Real Madrid.

Înainte de intrarea la vestiare, Rudiger și Hjulmand și-au aruncat cuvinte grele. Aflat în apropiere, Jose Mourinho a încercat și el să-l calmeze pe stoperul german al echipei sale.

🤬 ENCONTRONAZO ENTRE RÜDIGER Y HJULMAND EN EL TÚNEL DE VESTUARIOS@as_tv @anarasueros pic.twitter.com/M3yA4byVSx — Diario AS (@diarioas) September 20, 2026

Situația nu a degenerat, dar a provocat un meleu în care au fost implicați mai mulți jucători, potrivit as.com.

Sursa citată menționează că centralul Ortiz Arias decis să elimine câte un membru din staff-ul ambelor echipe.

Este vorba de Pedro Machado, unul dintre principalii asistenți ai lui Mourinho, și Pablo Vercellone, antrenorul de portari al lui Atletico Madrid.

Tensiunile au continuat și în repriza secundă

În minutul 50, arbitrul Arias a dictat penalty pentru Atletico Madrid, după un fault al lui Huijsen asupra lui Simeone, din postura de ultim apărător.

Deși acțiunea s-a desfășurat astfel, fundașul Realului a văzut inițial doar cartonașul galben, însă, după o nouă fază revăzută de „central” la monitorul VAR, a luat decizia de a schimba cartonașul galben cu cel roșu.

Grimaldo a transformat penalty-ul și a deschis scorul pe Metropolitano.

Vinicius a fost schimbat de Mourinho în minutul 54, în locul său trimițându-l pe teren pe Diomande.

Ulterior, David a dublat avantajul gazdelor, în timp ce Rudiger a redus din diferență în minutul 89, fără ca Realul să mai aibă timp pentru a egala pe tabelă.

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