„Suntem foarte buni!” Jucătorii lui FCSB, avertisment pentru rivale după al doilea titlu consecutiv: „Vom fi foarte greu de învins”

FCSB - U CRAIOVA 1-0. Darius Olaru (27 de ani) a revenit pe teren după 128 de zile: „Vom da tot ce putem ca să fim în Champions League”.

Adrian Șut (26 de ani) și Vlad Chiricheș (35 de ani) le avertizează pe rivalele din Liga 1: „Vom fi foarte greu de învins”.

FCSB a câștigat al doilea titlu consecutiv de campioană a României, iar jucătorii lui Elias Charalambous au sărbătorit pe Arena Națională.

FCSB - U CRAIOVA 1-0 . Darius Olaru: „Merităm tot ceea ce ni se întâmplă”

„M-am simțit ciudat că nu am fost lângă echipă în acest timp, parcă nu e simte la fel când câștigi dar nu contribui total, dar colegii au făcut o treabă minunată și merită tot ceea ce se întâmplă.

Înseamnă mult, eu am 5 ani deja aici, am muncit mult la primul titlu, iar în acest an, mai mult ca niciodată am simțit că suntem o echipă adevărată și e greu să ne bată cineva, mai ales aici, la noi acasă.

Am emoții pentru că a trecut o perioadă lungă de când n-am mai jucat. Emoțiile sunt ca la început când am debutat.

Merităm tot ceea ce ni se întâmplă, iar după vacanță trebuie să ne pregătim pentru Champions League. Ne vom antrena și vom da tot ce putem să fim acolo”, a spus Olaru la Prima Sport.

Adrian Șut: „Vom fi foarte greu de învins”

Mijlocașul Adrian Șut este sigur că FCSB se poate califica în faza principală din Liga Campionilor.

„Cred că am dat dovadă de caracter, de mentalitate de echipă puternică, am dat un semnal și pentru sezonul viitor, vom fi foarte greu de învins.

Noi ne dorim să fim pregătiți (n.r. - pentru calificarea în Liga Campionilor), suntem foarte fericiți că am luat campionatul, primul obiectiv a fost îndeplinit și de acum încolo muncim ca să le îndeplinim și pe următoarele”, a spus Șut.

Am petrecut de sâmbătă seară până acum. Suntem buni, suntem foarte buni, nu cred că au putut să ne bată. Ștefan Târnovanu, portar FCSB

Vlad Chiricheș: „E incredibil să nu pierzi în play-off ”

Fundașul Vlad Chiricheș consideră că FCSB a transmis un mesaj reușind să rămână neînvinsă după nouă meciuri din play-off.

„Să nu pierzi în play-off e ceva incredibil, să nu pierzi de atâtea meciuri e extraordinar. Ne bucurăm că sărbătoarea asta e și mai importantă, e și mai frumoasă, că nu am pierdut, că am câștigat.

Cred că e important că ne respectăm blazonul, echipa asta are caracter, e o echipă extraordinară, în vestiar toată lumea e unită și asta e cel mai important.

Trebuie să luptăm, să ne pregătim foarte bine în cantonament și sunt sigur că avem șanse (n.r. - să se califice în Liga Campionilor)”, a spus Chiricheș.

Cel mai frumos sentiment, să ieși campion cu cea mai iubită echipă din România. Vă așteptăm în număr cât mai mare sezonul următor, să facem un spectacol și mai mare. Octavian Popescu, extremă FCSB

VIDEO. Bucuria campionilor de la FCSB

VIDEO Timelapse spectaculos cu scenografia celor de la FCSB, înaintea partidei cu Universitatea Craiova

