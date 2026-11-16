Gigi Becali s-a întâlnit astăzi cu agentul Bogdan Apostu în birourile de lângă biserica din Pipera.

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Discuția care a fost precedată de dialogul cu jurnaliștii care a durat 25 de minute și s-a încheiat cu un acord de colaborare între Apostu și FCSB.

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La întâlnire au mai participat Bogdan Costicea, readus la club de Gigi Becali în urmă cu două luni, Ionuț Luțu și avocatul Dan Idita.

În cele 25 de minute ale ședinței, Becali a stabilit că Apostu va colabora cu FCSB din postura de agent, nu având o poziție în club așa cum i s-a propus inițial.

La câteva ore după întâlnire, Apostu va pleca în Portugalia, unde va rămâne câteva zile.

Acesta va merge la meciuri pentru a vedea pe viu fotbaliști pe care îi urmărește în perspectiva unor posibile transferuri la FCSB și nu numai.

Becali a anunțat că își dorește nu mai puțin de 6 jucători în această iarnă pentru a întări echipa pentru retur.

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