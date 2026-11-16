Gigi Becali (68 de ani), patronul de la FCSB, a anunțat revenirea lui Mihai Stoica (61 de ani).

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Răsturnare de situație la FCSB. Deși Becali anunțase recent că Mihai Stoica va încheia colaborarea cu echipa după 16 ani, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

VIDEO. Gigi Becali a anunțat revenirea lui MM Stoica: „E al nostru, îl lăsăm rătăcit?

Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că fostul președinte al Consiliului de Administrație va reveni la club, însă nu a precizat funcția pe care acesta o va ocupa.

„Nu știu pe ce poziție. MM vine că e al nostru și trebuie să fie cu noi. Ce poziție? O să demonstreze el. Să se trezească puțin, să se reculeagă, să vadă ce a greșit, cum a greșit, ce trebuie să facă mai departe, dacă poate să facă, dacă nu poate.

Nu contează, va fi cu noi chiar dacă poate, chiar dacă nu poate. E al nostru. Îl lăsăm pe al nostru rătăcit?

MM e al nostru, nu e de aruncat. O să vină înapoi, dar o să vină smerit și o să vină pe alți cai. N-o să vină pe cai din ăia nărăvași, o să vină frumos pe măgăruș, taca-taca, taca-taca”, a declarat Gigi Becali.

De altfel, după victoria 2-1 din meciul amical cu Chindia Târgoviște, Laurențiu Reghecampf, tehnicianul de la FCSB, sugerase o revenire a oficialului.

„Eu consider că nu a plecat, dar mai aveți puțină răbdare. Eu consider că este temporar. Și, cu siguranță, lucrurile se vor rezolva”, a declarat tehnicianul roș-albaștrilor.

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

7 titluri în Liga 1

3 Supercupe ale României

2 Cupe ale României

2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

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