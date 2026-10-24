Uși închise?  FCSB își poate lua adio de la transferul visat: „Nu e o idee să revină în România” +5 foto
Florinel Coman
Superliga

Uși închise? FCSB își poate lua adio de la transferul visat: „Nu e o idee să revină în România”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 09:30
  • Federico Pastorello, agentul lui Florinel Coman (28 de ani), a vorbit despre situația fotbalistului dorit de FCSB.
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Pastorello susține că sunt șanse minime ca internaționalul român să revină în Superliga în această iarnă însă lasă ușa deschisă pentru o posibilă mutare în vară.

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Federico Pastorello: „Nu este o idee ca Florinel Coman să revină în România”

Dacă ne gândim la calitatea lui și la talentul pe care îl are, Coman ar merita să joace mai mult. Este un profesionist adevărat. Al Gharafa este un club mare, are mulți jucători foarte buni. Competiția pentru locurile de străini disponibile este foarte mare.

Lui Florinel îi place viața de acolo, îi place campionatul. Să vedem ce se întâmplă în ianuarie

Pentru moment, cred că nu este o idee să revină în România. Cel puțin nu cu efect imediat. Despre asta vom putea vorbi din vară”, a declarat agentul fotbalistului, citat de fanatik.ro.

Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (4).jpeg
Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (4).jpeg

Galerie foto (5 imagini)

Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (1).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (2).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (3).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (4).jpeg Florinel Coman, prezent la FCSB - FC Botoșani (5).jpeg
+5 Foto
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Florinel Coman a evoluat timp de șapte ani la gruparea din capitală, 2017-2024, perioadă în care a reușit să câștige campionatul, Cupa României și Supercupa României.

În tricoul „roș-albaștrilor”, fotbalistul lansat în fotbal de Academia Hagi a jucat nu mai puțin de 233 de meciuri, reușind să marcheze 63 de goluri și să ofere 62 de pase decisive.

După un sezon foarte bun, 2023/2024, atunci când a fost cel mai activ jucător de la FCSB, Coman a dat curs ofertei venite de la Al-Gharafa, una dintre cele mai galonate echipe din Qatar.

7 meciuri
a jucat Florinel Coman pentru Al-Gharafa în acest sezon: a reușit două pase decisive

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