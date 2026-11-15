Scandal în Formula 1 Jurnalist interzis de FIA, după ce l-a criticat pe Charles Leclerc. Cum l-a numit pe pilotul Ferrari

Federația Internațională de Automobilism (FIA) FIA a decis să-i retragă acreditarea jurnalistului Jonathan McEvoy, reprezentant al publicației Daily Mail, pentru ultimele trei etape ale sezonului.

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În semn de protest, publicația britanică a anunțat că nu va mai relata ceea ce se va întâmpla la Marile Premii din Las Vegas, Qatar și Abu Dhabi.

Jonathan McEvoy, interzis după ce l-a criticat pe Charles Leclerc

FIA a decis să-i retragă acreditarea lui Jonathan McEvoy, jurnalist care relatează despre Formula 1 de peste două decenii, după ce, într-o opinie publicată pe 4 noiembrie, a spus că Leclerc e un „ticălos mic și viclean”, informează reuters.com.

Totul a pornit de la un incident produs în primul tur al cursei din Mexic, când Charles Leclerc și Lewis Hamilton au luptat pentru prima poziție. În virajul 4, ambii piloți Ferrari au ieșit de pe traseu, iar Leclerc a tăiat prin iarbă și a revenit în fața coechipierului său. Profitând de situație, Max Verstappen l-a depășit pe Hamilton și a trecut pe locul al doilea.

Comisarii l-au sancționat ulterior pe Leclerc cu cinci secunde, considerând că acesta a obținut un avantaj prin ieșirea în afara pistei.

THIS MOMENT! 😱 Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation 👇 #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

FIA a justificat măsura luată împotriva lui McEvoy prin faptul că materialul publicat de acesta „nu a respectat standardele de profesionalism” impuse jurnaliștilor acreditați.

Reprezentanții federației au precizat că regulamentul le oferă posibilitatea de a anula acreditările fără un avertisment prealabil și au subliniat că publicația britanică putea trimite un alt jurnalist la competiții.

Chris Dean, directorul departamentului sportiv al Daily Mail, a reacționat dur, catalogând sancțiunea drept „un atac scandalos și fără precedent asupra libertății presei”. Acesta a solicitat ca acreditarea lui McEvoy să fie restabilită.

Ulterior, jurnalistul a scris că decizia FIA ar fi putut fi influențată de Fred Vasseur, șeful echipei Ferrari. Totuși, o sursă din cadrul scuderiei a declarat pentru The Athletic că francezul nu a formulat nicio plângere împotriva lui McEvoy.

Și Asociația Editorilor din Marea Britanie a criticat hotărârea federației. Într-un mesaj transmis vineri, organizația a avertizat că sancționarea unui jurnalist pentru opiniile exprimate reprezintă o amenințare la adresa independenței presei sportive.

McEvoy a afirmat că i s-a transmis că acreditarea sa va fi restabilită în sezonul viitor, deși FIA nu a confirmat public acest lucru.

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