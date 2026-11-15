A umilit Portugalia Mesajul lui Hojlund pentru Cristiano Ronaldo, după victoria zdrobitoare a Danemarcei: „Siuuuu” +33 foto
Rasmus Hojlund/ Foto: IMAGO
Liga Națiunilor

A umilit Portugalia Mesajul lui Hojlund pentru Cristiano Ronaldo, după victoria zdrobitoare a Danemarcei: „Siuuuu”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.11.2026, ora 19:36
alt-text Actualizat: 15.11.2026, ora 19:36
  • Rasmus Hojlund (23 de ani) a reușit o „dublă” pentru Danemarca, în victoria entuziasmantă cu Portugalia, scor 4-1.
  • Atacantul lui Napoli i-a adus și un omagiu idolului său Cristiano Ronaldo (41 de ani) pe rețelele de socializare.
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Portugalia a fost surclasată de Danemarca chiar în partida în care Federația Portugheză de Fotbal i-a adus un omagiu lui Cristiano Ronaldo, după retragerea acestuia de la echipa națională.

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Rasmus Hojlund, omagiu pentru Cristiano Ronaldo: „Siuuuu”

Atacantul danezilor a marcat în minutele 50 și 57 ale partidei, iar la final a sărbătorit victoria naționalei sale și pe rețelele de socializare.

Hojlund a postat o fotografie cu el când celebrează unul dintre goluri, însoțită de un mesaj în semn de respect pentru idolul său: „Cred că singura descriere potrivită aici este siuuuu”.

Rasmus a punctat și în meciul tur, câștigat de Portugalia cu scorul de 4-2, iar atunci a ales să sărbătorească reușita în stilul făcut celebru de Cristiano Ronaldo.

La acea partidă, starul lui Al Nassr nu s-a aflat în lot, după ce a părăsit cantonamentul naționalei în urma unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

Golul lui Rasmus Hojlund și celebrarea în stilul lui Cristiano Ronaldo. Foto: captură Prima Sport
Golul lui Rasmus Hojlund și celebrarea în stilul lui Cristiano Ronaldo. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (33 imagini)

Golul lui Rasmus Hojlund și celebrarea în stilul lui Cristiano Ronaldo. Foto: captură Prima Sport Golul lui Rasmus Hojlund și celebrarea în stilul lui Cristiano Ronaldo. Foto: captură Prima Sport Golul lui Rasmus Hojlund și celebrarea în stilul lui Cristiano Ronaldo. Foto: captură Prima Sport Golul lui Rasmus Hojlund și celebrarea în stilul lui Cristiano Ronaldo. Foto: captură Prima Sport Golul lui Rasmus Hojlund și celebrarea în stilul lui Cristiano Ronaldo. Foto: captură Prima Sport
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Momentul a atras rapid atenția, mai ales că Hojlund făcuse același lucru și în trecut, tot împotriva Portugaliei.

În martie 2025, atacantul a marcat golul victoriei Danemarcei, scor 1-0, în prima manșă a sferturilor Ligii Națiunilor, apoi a sărbătorit prin celebrul „SIUU”.

La acel moment, Hojlund a explicat că gestul nu fusese o ironie la adresa lui Ronaldo, pe care îl numea unul dintre idolii săi.

„Nu a fost ca să-mi bat joc de el sau ceva de genul. Am spus mereu că a avut o mare importanță pentru mine și pentru cariera mea în fotbal”, a spus fotbalistul, conform bbc.com.

Clasamentul în Liga A, grupa 4

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Portugalia512
2. Danemarca59
3. Norvegia56
4. Țara Galilor53

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