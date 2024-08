Florentina Iușco (28 de ani), atletă specializată în săritura în lungime, a fost suspendată de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) pentru doi ani din cauza dopajului, ratând astfel participarea la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Aceasta a câștigat anterior aur la Campionatele Mondiale de Tineret din 2013 și bronz la Campionatele Europene de Atletism în Sală din 2015.

Florentina Iușco, sportiva care urma să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, a fost suspendată pentru dopaj de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS).

„Am aflat de dimineață, printr-un mail venit de la TAS. În aprilie 2023, am luat niște suplimente. M-am asigurat că erau în regulă. Erau niște «arzătoare», cu cofeină, pentru energie ”, a spus atleta, potrivit gsp.ro.

Suspendarea este consecința unui test antidoping efectuat pe 23 aprilie 2023, care a indicat prezența furosemidului, un diuretic interzis de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA).

Reacția Florentinei Iușco la acuzațiile de dopaj

Aceasta a menționat că a demonstrat că nu a fost o abatere gravă în fața Agenției Naționale Anti-Doping (ANAD), care inițial o sancționase doar cu o mustrare.

„Am și dovedit asta în fața ANAD. Le-am trimis la analiză, mi-am probat nevinovăția și am primit doar o mustrare din partea ANAD ”

Florentina Iușco și-a exprimat dezamăgirea față de decizia WADA de a contesta verdictul ANAD și de a impune o suspendare mai dură, conform sursei citate anterior.

Este foarte greu de procesat, nu mă așteptam la așa ceva. Am muncit pe brânci ca să ajung aici. Am tras din greu la toate competițiile și antrenamentele. De ce m-au mai pus să mă apăr și să-mi dovedesc nevinovăția, dacă tot nu m-au luat în considerare? Florentina Iușco

Suspendarea i-a adus o mare dezamăgire și a lăsat-o pe Iușco să reflecteze asupra carierei sale viitoare.

„Nu cred că voi mai reveni vreodată după această suspendare. Poate că Dumnezeu are alte planuri pentru mine. Am familie, am un copil de opt ani, poate că ar fi momentul să mă dedic lor”, a mai spus atleta, conform gsp.ro.

De ce va rata Jocurile Olimpice

Pe 23 aprilie 2023, Florentina Iușco a fost testată antidoping și s-a descoperit furosemid, un diuretic interzis care poate masca alte substanțe dopante.

Agenția Națională Anti-Doping (ANAD) i-a dat inițial doar un avertisment pe 1 februarie 2024, fără a o suspenda.

WADA (Agenția Mondială Anti-Doping) a făcut apel împotriva deciziei ANAD și a cerut o sancțiune mai severă.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis să o suspende pe Iușco pentru doi ani, începând retroactiv de la 1 februarie 2024.

Toate rezultatele obținute de ea între 23 aprilie 2023 și 24 iulie 2024 au fost anulate.

Florentina Iușco nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024.

Cine este Florentina Iușco

Florentina Costina Iușco este o atletă română specializată în săritura în lungime. Crescută într-un oraș renumit pentru gimnastică, Deva, Iușco a ales atletismul datorită constituției sale fizice.

Și-a făcut debutul internațional la seniori la vârsta de 16 ani, participând la Campionatele Europene de Atletism în Sală din 2013, unde s-a clasat pe locul 17.

Iușco a câștigat medalii de aur la săritura în lungime și triplusalt la Campionatele Mondiale de Tineret din 2013, devenind a doua sportivă care reușește această performanță, după Cristine Spătaru.