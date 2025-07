„Nu eu decid cine vine și cine pleacă de la FCSB” Charalambous, iritat la conferință: „Nu știu de ce îmi pui această întrebare acum”

Antrenorul de la FCSB, Elias Charalambous, a susținut o conferință de presă înaintea meciului cu Farul, de mâine seară

Tehnicianul de 44 de ani a fost însă asaltat de întrebări despre returul cu Shkendija, de miercuri (1-0 în tur pentru macedoneni)

FCSB - Farul se joacă mâine, de la 21:30, pe Ghencea, în Liga 1 . FCSB - Shkendija e miercuri de la 20:30, pe Arena Națională, în preliminariile UCL.

Elias Charalambous: „Învățăm din greșelile noastre”

„Ne pregătim în același mod în care ne-am pregătit tot timpul. Înfruntăm un adversar cu care am jucat de multe ori. Acum și-au modificat poate puțin stilul de joc după ce și-au schimbat antrenorul. Suntem pregătiți pentru acest meci.

Pentru mine, de când am ajuns aici, domnul Hagi a fost mereu pe bancă la Farul. Dar știm că este încă la club. E clubul lui și va fi mereu prin preajmă.

A fost o înfrângere cu Shkendija, dar s-a terminat. Trebuie să ne uităm la următorul meci, a doua zi, și așa vedem lucrurile, chiar dacă câștigăm, chiar dacă pierdem. Există întotdeauna a doua zi.

Învățăm din greșelile noastre și asta e tot. Trebuie să ne pregătim acum pentru meciul de mâine și apoi o luăm pas cu pas.

Toate meciurile sunt importante. Nu este vorba despre ce e înainte de meciul împotriva lui Shkendija, ci despre faptul că toate meciurile sunt importante pentru noi. Suntem un club mare și vrem să încercăm să câștigăm toate meciurile.

Nu vedem următorul meci, după Farul, vedem acum doar acest meci cu Farul. Și am spus-o de multe ori, în ADN-ul nostru, în mentalitatea noastră ca și club, este să câștigăm toate meciurile. Să încercăm să câștigăm toate meciurile.

Nu știm dacă vom câștiga tot. Uneori pierzi, alteori câștigi, alteori faci egal. Acesta este fotbalul, dar obiectivul nostru este să câștigăm toate meciurile”, a spus antrenorul campioanei.

Habar n-am [dacă Andrei Cordea e o soluție pentru FCSB], nu eu sunt cel care face transferurile, am spus. Acum nu mă concentrez pe aceste lucruri. Singurul lucru la care mă gândesc este meciul de mâine. Elias Charalambous

FCSB, fără Tănase și Olaru la returul cu Shkendija

Cipriotul a fost întrebat și despre schimbările pe care le va face, din cauza accidentărilor și a suspendării lui Florin Tănase:

„Vom face niște schimbări la retur, da. Sunt meciuri la fiecare trei zile și cred că este foarte normal să fie niște schimbări.

Mâine avem un meci cu Farul, suntem concentrați pe asta. Ne putem gândi la meciul cu Shkendija, dar serios, mă știți de doi ani, doi ani și jumătate… Singurul lucru pe care îl avem în minte este următorul meci. Nimic mai mult.

Din păcate avem o problemă cu Darius Olaru, vom vedea. Cu siguranță va lipsi la acest meci, cel mai probabil și la următorul meci din Europa, vom vedea cum va merge. Mâine va lipsi cu siguranță.

Alibec și Bîrligea nu vor intra mâine. Poate următorul meci, dar mâine nu.

(n.r. despre Ștefănescu și Perianu) Băieții se antrenează normal, sunt profesioniști. N-am alte informații. Ce știți voi știu și eu. Sunt foarte mulțumit de amândoi, de felul în care se antrenează, de atitudinea lor, sunt 100% concentrați pe echipă.

Acum știți foarte bine că nu eu decid cine va veni și cine va pleca din această echipă. Cu siguranță am părerea mea, îmi voi spune mereu părerea, dar decizia nu este a mea.

Asta e tot ce pot spune, din perspectiva mea. Ascultă, sunt aici de doi ani și jumătate, am mai spus-o, și am avut, să spunem, momente minunate la acest club. Deci, cu siguranță, la un moment dat, s-ar putea să fie om mică sincopă și e foarte normal.

Jucătorii nu sunt roboți, sunt ființe umane, sunt fotbaliști. Și totuși, chiar și în ultimul meci pe care l-am pierdut, să zicem, și am analizat meciul, chiar dacă am pierdut meciul, am avut șapte, opt ocazii clare de a marca un gol în ziua noastră, să zicem, proastă. Deci e normal să treci printr-un moment prost.

Acești jucători nu au uitat fotbalul, au calitate. Așa că haideți să nu vedem toate lucrurile în negru.

Acești jucători sunt de top. Avem o echipă de top, iar eu sunt foarte, foarte optimist. Și nu sunt genul de persoană să uite. Nu uit niciodată. Știu cine sunt.

Am încredere în ei 1000% și sunt sigur că echipa se va întoarce să joace la fotbalul jucat în ritmul nostru, în tempo-ul nostru, în viteza noastră.

E o chestiune de timp. E normal ca fanii să fie supărați. Dacă nu câștigăm meciul, e normal să fie supărați.

Dar fanii trebuie să fie siguri că, așa cum am spus mai devreme, există calitate. nu trebuie să uităm ce au făcut jucătorii. Au făcut multe, au forțat nebunește. Pierzând un meci, nu trebuie să uităm totul?

Sunt foarte mândru de fanii noștri. Au venit, au călătorit, știu câți kilometri au făcut ca să vină la Skopje să vadă meciul. Dar să fie siguri că acești băieți vor încerca să schimbe situația.

Și ce vreau să spun prin asta? Să joace mai bine, să câștige meciurile, să-i facă din nou fericiți? Sunt 100% sigur. Nu știu de când, sper de mâine, dar nu am nicio îndoială că această echipă își va arăta din nou calitatea și stilul de joc pe care le-avut”.

Charalambous: „Nu știu de ce îmi pui această întrebare acum”

Tehnicianul a fost întrebat și dacă e preocupat de viitorul său la FCSB dacă nu se califică în meciul cu Shkendija:

„Mâine avem un meci cu Farul și vorbiți din nou despre calificare…

Îmi fac treaba mereu, cât mai bine posibil. Și nu mă gândesc niciodată la aceste lucruri. Dacă va veni momentul acesta, va veni. Numai Dumnezeu știe.

Dar nu știu de ce îmi pui această întrebare acum. Nimeni nu mi-a zis așa ceva. Și nu știu dacă vrei să scrii ceva în presă sau dacă te-a rugat cineva să pui această întrebare. Dar cred că această întrebare nu este în discuție. E în afara subiectului”.

Îmi place foarte mult Arena Națională. Și jucătorilor, și fanilor. E o atmosferă bună și cu siguranță suntem fericiți că vom juca din nou acolo. Elias Charalambous

