„Nu am o baghetă magică” Mauro Pederzoli a venit la Rapid cu așteptări mari și cu reguli stricte: „Tot ce se întâmplă în club ajunge pe teren”

Mauro Pederzoli (63 de ani), noul director sportiv al clubului Rapid, a vorbit despre modul în care se va schimba gruparea giuleșteană sub conducerea sa.

Italianul vine cu reguli stricte, dar cere răbdare: „Nu e ceva ce se întâmplă peste noapte”.

După un sezon în care Rapidul a fost caracterizat de conflicte permanente la toate nivelurile, jucători-antrenori, antrenori-conducere sau chiar și între oficiali ai clubului, Șucu a apelat la un nume cu experiență în fotbalul mondial.

Mauro Pederzoli, contactat de Dan Șucu: „A fost o surpriză”

Pederzoli a vorbit despre momentul în care a fost ofertat de patronul clubului din Giulești.

„A fost un contact direct. Domnul Şucu, fiind implicat şi la Genoa, cunoaşte foarte bine fotbalul italian şi probabil cineva i-a sugerat numele meu. Totul s-a desfăşurat foarte rapid.

A fost o surpriză, dar ştiam cine este preşedintele clubului şi ştiam, nu în profunzime, dar ştiam de Rapid.

Am deschis calculatorul, am intrat pe Wyscout (n.r. platformă care oferă instrumente de analiză video și baze de date) şi am urmărit ultimele 10 meciuri ale Rapidului.

Nu mă interesa neapărat calitatea meciurilor sau strategia, ci voiam să înţeleg cât mai repede profilul jucătorilor, să-i cunosc din punct de vedere individual. Asta era prioritatea mea”, a dezvăluit Pederzoli, potrivit orangesport.ro.

„Doar pentru că vin din Italia, nu înseamnă că am o baghetă magică”

Pederzoli a explicat că și-a început deja activitatea, însă spune că este nevoie de timp pentru ca modificările să fie observabile.

„Nu e ceva ce se întâmplă peste noapte. Să nu-şi imagineze cineva că, doar pentru că vin din Italia, am o baghetă magică.

Dar e clar că, din momentul în care am ajuns aici, deciziile mele deja influenţează clubul. Sunt o mulţime de detalii mici pe care încerc să le implementez pentru a îmbunătăţi lucrurile.

E greu să dau un exemplu concret, dar încercăm cu toţii să fim mai profesionişti, atât pe teren, cât şi în afara lui, în birouri.

Ce am învăţat în toţi aceşti ani este că absolut tot ce se întâmplă într-un club ajunge, mai devreme sau mai târziu, pe teren. Chiar şi ce se întâmplă în ultimul birou, care pare că nu contează, influenţează atmosfera generală. Toţi trebuie să fim conştienţi de asta şi să avem grijă de fiecare detaliu.

Vreau să construim o echipă în adevăratul sens al cuvântului, nu doar cea de pe teren, ci şi cea din spate, care nu se vede.

Rapid trebuie să fie în mintea tuturor, nu interesele individuale. Aşa vin îmbunătățirile reale. Apoi, desigur, vin lucrurile mari: jucătorii valoroşi, antrenorii de top. Dar detaliile fac diferenţa”, a spus italianul.

Nu cred că naţionalitatea contează. Faptul că sunt italian nu înseamnă că trebuie neapărat să aduc un antrenor italian. Aici e vorba de nivel, de competenţă. Trebuie să construim. Eu cred că un sector de tineret bine pus la punct te ajută nu doar să formezi jucători pentru viitor, ci şi să formezi antrenori pentru viitor. Mauro Pederzoli, director sportiv Rapid

Pederzoli vrea să ducă Rapid în cupele europene

Noul director sportiv al Rapidului a vorbit și despre obiectivele clubului. Atât pe termen scurt, cât și lung.

„Un stil de joc clar, recunoscut de suporteri şi de toţi cei din club. Identitate şi succes, acestea sunt obiectivele.

E esenţial să găsim un echilibru (n.r. între partea sportivă și cea financiară). Fotbalul modern trebuie să fie sustenabil.

Trebuie să câştigăm, dar şi să ne dezvoltăm pe termen lung. Rapid are structura necesară pentru a fi un club puternic în anii următori.

Obiectivul pe termen scurt e să terminăm sezonul între echipele care se califică în Europa. Apoi ne vom confrunta cu problemele. Dar, momentan, trebuie să ajungem acolo”, a mai spus noul director sportiv de la Rapid.

Mi-am dat deja seama că în jurul Rapidului există o pasiune uriaşă. Pentru mine, asta e un privilegiu. Să lucrezi într-un loc unde e şi pasiune, dar şi presiune, e o motivaţie în plus. Le spun mereu jucătorilor: presiunea trebuie să fie combustibilul nostru. Mauro Pederzoli, director sportiv Rapid

Reguli stricte impuse de Pederzoli la Rapid

Cristi Săpunaru, despre care suporterii credeau că va deveni director sportiv al clubului, a fost acuzat că aducea alcool în vestiarul echipei.

Întrebat despre această situație, Pederzoli a explicat că va impune reguli stricte la Rapid.

„Nu pot comenta ce s-a întâmplat înainte, pentru că nu eram aici. Ce pot spune e că orice echipă are nevoie de reguli clare. Rapid le are şi le va avea. E ceva absolut normal.

Orice organizaţie are nevoie de reguli şi roluri. Asta face diferenţa între un grup şi o echipă. Un grup de oameni care aşteaptă autobuzul nu e o echipă, pentru că nu au roluri şi reguli. O echipă înseamnă altceva.

În primul rând, trebuie să înţeleg contextul local, clubul, cultura. Sigur că am şi eu filosofia mea, dar o implementez cu respect faţă de ţară, de club şi de oamenii de aici.

Antrenamentele ajută foarte mult, pentru că poţi observa şi latura umană, nu doar cea tehnică. Dar adevăratul test vine în meciurile oficiale, în momentele grele. Atunci afli cu adevărat cum e un jucător, dincolo de calitatea lui”, a explicat Pederzoli.

Cine este Mauro Pederzoli

„Născut în Italia pe 1 noiembrie 1961, Pederzoli are o experiență vastă de peste 25 de ani în fotbalul internațional și vine la Rapid după ce, în perioada 2021–2024, a ocupat aceeași funcție la Parma Calcio 1913, una dintre echipele de tradiție ale Italiei.

Mauro Pederzoli și-a început cariera în anul 2000, ca director sportiv la Brescia, iar între 2003 și 2005 a activat în aceeași calitate la Cagliari Calcio. În 2007 a făcut pasul în Premier League, la Liverpool FC, unde a făcut parte din departamentul de scouting.

Revenit în Italia, a ocupat funcții de conducere la cluburi importante precum Torino, AC Milan Youth și Novara, acolo unde a acumulat o experiență valoroasă în zona de management sportiv și identificare a talentelor.

Prin aducerea lui Mauro Pederzoli, FC Rapid își întărește structura sportivă, continuând strategia de dezvoltare a clubului și consolidare a performanței pe termen lung. Bun venit la Rapid, Mauro Pederzoli!”, se arată în comunicatul clubului Rapid.

