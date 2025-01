Criticat de Prunea Jucătorul de la FCSB despre care fostul internațional spune că a dezamăgit: „Nu are constanță, nu marchează”

QARABAG - FCSB. Florin Prunea (56 de ani) a analizat lotul deplasat de roș-albaștri în Azerbaijan și l-a criticat pe David Miculescu (23 de ani).

Qarabag - FCSB va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, joi, cu începere de la ora 19:45.

FCSB a ajuns marți seara în Baku (Azerbaidjan) și a susținut antrenamentul oficial înaintea partidei din etapa #7 din Europa League.

QARABAG - FCSB. Florin Prunea: „Miculescu nu are constanță, nu marchează”

Campioana României a deplasat un lot de 22 de jucători, iar Florin Prunea a atras atenția asupra prestațiilor lui David Miculescu, fotbalist despre care spune că nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor:

„Miculescu a fost și cu lucruri bune și cu mai puțin bune. Din păcate, nu are constanță. Sigur, am putea spune că el mai are un potențial de creștere, dar timpul trece. Are și el 23 de ani., repet, nu are constanță.

Din păcate, nu marchează, iar el pentru asta a fost adus la FCSB și s-a plătit și o anumită sumă destul de mare.

Dar este un fotbalist care poate să revină. Timpul trece foarte repede. Este deja vremea ca el să confirme”, a declarat Florin Prunea, conform digisport.ro.

Atacantul a venit la FCSB de la UTA Arad, în vara anului 2022.

1.700.000 de euro a plătit FCSB pentru transferul lui David Miculescu

Lotul deplasat de FCSB în Azerbaidjan

Portari : Mihai Udrea, Ștefan Târnovanu, Lukas Zima (fără drept de joc)

: Mihai Udrea, Ștefan Târnovanu, Lukas Zima (fără drept de joc) Fundași : Valentin Crețu, Joyskim Dawa, David Kiki (fără drept de joc) , Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, Alexandru Pantea, Risto Radunovic

: Valentin Crețu, Joyskim Dawa, David Kiki (fără drept de joc) , Mihai Popescu, Siyabonga Ngezana, Alexandru Pantea, Risto Radunovic Mijlocași : Florin Tănase, Adrian Șut, Malcom Edjouma, Juri Cisotti (fără drept de joc) , Marius Ștefănescu, Mihai Toma, Alexandru Băluță, Alexandru Musi, Baba Alhassan

: Florin Tănase, Adrian Șut, Malcom Edjouma, Juri Cisotti (fără drept de joc) , Marius Ștefănescu, Mihai Toma, Alexandru Băluță, Alexandru Musi, Baba Alhassan Atacanți: Daniel Bîrligea, David Miculescu, Daniel Popa,

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

- RFS Riga 4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

- Midtjylland 2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

- Olympiakos 0-0 Hoffenheim - FCSB 0-0

0-0 23 ianuarie 2025: Qarabag - FCSB

30 ianuarie 2025: FCSB - Manchester United

Tragerea la sorți a play-off-ului pentru optimi va fi foarte simplă, fiecare echipă având doar doi posibili adversari. Locurile 9-16 vor evolua pe teren propriu în retur.

locurile 17-18 vs. locurile 15-16;

23-24 vs. 9-10

21-22 vs. 11-12

19-20 vs. 13-14