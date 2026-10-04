„O țară plină de nepotisme” Radu Naum și Gabi Torje, schimb de replici aprins în direct. Subiectul: Gică și Ianis Hagi

Gabriel Torje, fost internațional român, și Radu Naum, realizator TV și editorialist GOLAZO.ro, au avut un schimb aprins de replici în direct, în timpul ediției de duminică a emisiunii „Fotbal Club”.

Discuția a pornit de la întrebările primite de Gică Hagi la conferința de presă dinaintea meciului România - Suedia.

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Selecționerul a fost întrebat, printre altele, dacă ia în calcul să plece de la echipa națională și despre relația profesională cu Ianis Hagi, în contextul în care fiul său face parte din lotul „tricolorilor”.

Radu Naum și Gabriel Torje, schimb aprins de replici în direct pe tema lui Hagi și Ianis

Invitat la emisiunea „Fotbal Club”, Gabi Torje a susținut că unele dintre întrebările adresate lui Hagi au fost prea dure, după doar trei meciuri în actuala ediție a Ligii Națiunilor.

„În grupa în care Edi Iordănescu a retrogradat, i-am avut adversari pe Finlanda, Bosnia și Muntenegru. Și a rămas antrenor.

În acest moment vorbim dacă să-l demitem pe Gică Hagi, antrenor care e în grupă cu Bosnia și Suedia, foste participante la Cupa Mondială, și Polonia, participantă constant la turneele finale și una dintre echipele puternice din Europa.

Este grav! Trebuie să avem răbdare. Nu ai cum să-l întrebi pe Hagi după trei meciuri ce se întâmplă cu echipa națională, când el a făcut atâtea pentru fotbalul românesc”, a spus Torje la Digi Sport.

FOTO. Polonia - România 6-0

Radu Naum a intervenit și a susținut că jurnaliștii au dreptul să pună astfel de întrebări, mai ales în contextul rezultatelor obținute de echipa națională.

Radu Naum: Cum adică n-ai cum să-l întrebi? Ce să facem, să nu-l întrebăm, să stăm să plecăm capul? Cum să nu-l întrebi? E echipa națională!

Gabi Torje: M-am uitat la conferință, sunt mulți reporteri, colegi care îmi sunt prieteni. S-au pus multe întrebări care nu mai aveau legătură cu fotbalul. N-ai cum să-l întrebi niciodată pe selecționer că, dacă nu îl chema Hagi, îl mai chema pe Ianis la națională.

Radu Naum: Stai. Hai să-ți pun eu o întrebare. Dacă Ianis Hagi era în Portugalia, dădea patru goluri și două pase de gol în șapte meciuri, iar Ianis Stoica era în Turcia și nu juca 100 de minute, cine era convocat?

Gabi Torje: Ce a făcut Ianis Stoica un an de zile în Portugalia?

Radu Naum: Nu pot să te ascult dacă nu-mi răspunzi la întrebare. Cine era convocat?

Gabi Torje: Cinci ani de zile Ianis Hagi a jucat la toate echipele și dădea goluri.

Radu Naum: Nu, n-a jucat la toate echipele. A fost la echipe, dar nu a jucat. Au fost perioade în care nu a jucat. Juca, nu juca.

Gabi Torje: N-ai cum să pui întrebările astea.

Radu Naum: Cum să nu pui? Suntem o țară plină de nepotisme. Cum să nu pui, dragă Gabi, când acestui om (n.red. - Andrei Vochin) Gică Hagi i-a spus «O să stai la coadă să iei autograful lui Ianis» pentru că a îndrăznit să ridice o critică la adresa lui.

Gabi Torje: Păi, și asta ce legătură are? Majoritatea de acolo sunt colegi cu Ianis, au crescut împreună.

Radu Naum: Da. Și ce?

Gabi Torje: E prea devreme să se întâmple asta. Nu putem să începem să mitraliem așa, la nivelul acesta.

Radu Naum: Pai și nu putem să ne întrebăm?

Gabi Torje: De întrebat putem să întrebăm, dar de ce să o facem, doar să ridicăm polemici? Că n-o să găsești răspunsuri.

Radu Naum: Da, polemica e bună, poate să nască răspunsuri. Știi unde nu era polemică? În comunism. Și nu se întâmpla nimic.

România are trei înfrângeri după primele trei meciuri din Grupa B4 a Ligii Națiunilor: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 cu Polonia.

Următorul meci este programat pe 5 octombrie, de la 21:45, împotriva Suediei, pe Arena Națională.

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