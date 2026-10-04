„Fie că vă convine sau nu” VIDEO. Reacția selecționerului Gică Hagi la o întrebare despre Ianis Hagi: „Tratat ca toți ceilalți”

Gică Hagi (61 de ani), selecționerul României, a fost deranjat când a fost întrebat dacă Ianis Hagi (27 de ani) ar mai fi jucat la națională dacă nu era fiul său.

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Ianis a fost titular și căpitan în partidele cu Suedia, scor 1-2, și Polonia, scor 0-6, însă evoluțiile sale au lăsat de dorit. Acesta a lipsit din lot pentru partida cu Bosnia, scor 2-4.

Gică Hagi, iritat de o întrebare despre Ianis: „Joacă la națională, fie că vă convine sau nu”

Pe fondul evoluțiilor lui Ianis și al faptului că acesta nu joacă în mod constant la echipa de club, Gică Hagi a fost întrebat dacă fiul său ar mai fi convocat la națională dacă nu s-ar numi Hagi.

„E același jucător, are 1,82, e înalt. S-a schimbat ceva: are un copil (n.r. râde).

Ianis joacă la națională, vă convine sau nu, joacă de la 14 ani la toate loturile naționale.

E tratat ca toți ceilalți. A demonstrat, a făcut acest lucru, are o vârstă. Fiecare jucător trebuie să ducă aceste critici și să joace”, a declarat Gică Hagi.

Ianis Hagi a bifat 56 de selecții și a marcat 8 goluri pentru naționala României până în acest moment.

FOTO. Polonia - România 6-0

Clasamentul în Liga B, grupa 4

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Suedia 3 7 2. Bosnia 3 5 3. Polonia 3 5 4. România 3 0

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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