CFR Cluj a fost învinsă de Universitatea Craiova, scor 0-2 (0-1), duminică, într-o partidă din etapa a 3-a din Superligă.

Golurile oltenilor au fost marcate de către Elvir Koljic (min. 52) și Alexandru Mitriță (min. 90+5).

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova a devenit lider , cu 7 puncte, la egalitate cu Oțelul Galați și Sepsi Sfântu Gheorghe.

De partea cealaltă, CFR Cluj a coborât pe locul 8, cu 4 puncte, la egalitate cu Gloria Buzău, U Cluj și Dinamo, dar cu un golaveraj inferior.

Constantin Gâlcă rămâne modest: „Mai avem mult de lucru”

Antrenorul oaspeților, Constantin Gâlcă, rămâne cu picioarele pe pământ după succesul din Gruia.

Simte că echipa sa mai are multe lucruri de pus la punct pentru a se exprima în teren exact cum tehnicianul își dorește.

Gâlcă recunoaște că se gândește la titlu, chiar dacă este conștient că va fi foarte greu de obținut.

„ Știam că va fi un meci foarte greu . V-am spus-o de la început. Noi am intrat puțin temători. Nu ne-am deschis prea mult. A venit și faza cartonașului și aici s-a schimbat totul.

Și-așa, am avut ocazii de a face 2-0. Nu am făcut-o, iar pe contraatac erau să marcheze ei, să ne egaleze.

Mai avem mult de lucru până să ajungem cu toții la același nivel fizic, dar se vede o îmbunătățire din multe puncte de vedere.

În meciul acesta am eliminat destul de multe greșeli în zona centrală . Nu am pierdut mingi, am dat siguranță echipei și am dat putut să ajungem în fața porții adverse de multe ori.