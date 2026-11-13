„Situația lui Ianis nu e bună” Gică Hagi, paralelă între forma fiului său și un moment dificil din cariera sa: „Orice e posibil”

Gică Hagi (61 de ani) a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (27 de ani), care traversează o perioadă dificilă a carierei.

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Fiul selecționerul bifează minute puține la Alanyaspor, iar lipsa de meciuri în picioare par să-l afecteze și la echipa națională, unde este considerat unul dintre oamenii de bază ai lotului.

Gică Hagi: „De la Real Madrid, într-un an, am ajuns în B. Și apoi am ajuns la Barcelona. În fotbal orice e posibil”

Selecționerul a transmis că este conștient de forma modestă pe care o are mijlocașul român, însă e de părere că oricând situația poate fi redresată, motiv pentru care a făcut o paralelă cu un moment mai puțin bun al carierei sale.

„Am vorbit cu ei (n.r. - Ianis Hagi și Man), sunt jucători care au o experiență foarte mare, știu să gestioneze momentele, știu să dea ce au mai bun, atât cât pot. Nu sunt jucătorii mei, sunt ai echipei naționale, o să încercăm să-i folosim în ambele meciuri și să fie un randament bun din partea lor.

Eu nu am venit la conferință să comentez opiniile celorlați (n.r. - despre Edi Iordănescu, care a zis că Ianis a luat decizii greșite în carieră), el ia deciziile singur, el și le gestionează, chiar dacă au fost bune sau mai puțin bune.

Eu știu că atunci când a venit la națională, a ajutat echipa și a fost unul dintre protagoniștii care au dus România la Euro. A fost decisiv în acel grup.

Cunosc situația lui, care nu e una bună. Și eu am avut situații în care nu am jucat. Dacă ești puternic, trebuie să treci peste asta.

Și ditamai Hagi, care stă în fața dumneavoastră, ăla bătrân, a ajuns de la Real Madrid în Divizia B, cu unul dintre cei mai mari antrenori români (n.r. - Mircea Lucescu, la Brescia).

De la Real Madrid, într-un an, am ajuns în B. Și apoi am ajuns la Barcelona. În fotbal orice e posibil”, a transmis Gigă Hagi, la conferința de presă.

9 meciuri a bifat Ianis Hagi pentru Alanyaspor în acest sezon, reușind o pasă decisivă, într-un total de 285 de minute

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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