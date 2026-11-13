MM, atac la Nicolescu Plecat de la FCSB, Mihai Stoica a răbufnit: „M-a deranjat foarte tare” +62 foto
Mihai Stoica
Superliga

MM, atac la Nicolescu Plecat de la FCSB, Mihai Stoica a răbufnit: „M-a deranjat foarte tare”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.11.2026, ora 15:47
alt-text Actualizat: 13.11.2026, ora 17:14
  • Mihai Stoica (61 de ani) a vorbit despre o declarație care l-a enervat la culme, venită din partea lui Andrei Nicolescu.
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Președintele celor de la Dinamo a afirmat că Aymen Boutoutaou ar fi ajuns ca opțiune pe masa „câinilor” cu un an înainte, însă fostul oficial de la FCSB susține că acest lucru este imposibil.

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Mihai Stoica: „Minciuni, nu a existat o asemenea discuție, nu l-a ofertat nimeni”

Stoica s-a declarat deranjat de cuvintele lui Nicolescu și a explicat exact care a fost parcursul fotbalistic al algerianului, al cărui transfer la FCSB a stârnit multiple contre între Mihai Stoica și Gigi Becali, patronul nefiind mulțumit de prestațiile lui Boutoutaou.

„M-a deranjat foarte tare o declarație pe care a dat-o Andrei Nicolescu. Nu e niciun motiv de scandal. El zice «Cu un an înainte, l-am avut pe Boutoutau propus cu 500-600 de mii». Păi, ori 5, ori 6? Că nu există două variante și cu 15.000 salariu.

Cu un an înainte, Boutoutau a plecat liber de la Valenciennes la Sochaux. Deci nu poate să fie adevărat. Face sau nu face o confuzie, nu știu.

Dacă exista vreo discuție între impresarii lui și Dinamo era clar că îmi ziceau și mie: «Dom'ne, anul trecut a fost propus etc». Minciuni, nu a existat o asemenea discuție, nu l-a ofertat nimeni.

Mai mult de atât, băiatul nu știa unde e România, nu a vrut să vină. Nu văd cum putea fi propus pe 500-600 de mii când el era liber. Cota lui Boutoutaou a crescut vertiginos pentru că, în ediția 2025/2026 în Liga 3, el a fost cel mai bun jucător.

A fost artizanul promovării lui Sochaux în Liga 2. Să nu cumva să vă luați după cei care zic că e un nivel slab. Nsimba era un jucător bun, dar nu prea bine cotat. Se vorbește că Gigi a vrut să ofere peste un milion și pe Boutoutaou.

E un jucător bun, Liga 3 din Franța are jucători buni. Salariul lui de acolo era undeva la jumătate din ce câștigă aici. Vorbim de ce ar fi urmat să câștige la Sochaux în Liga 2”, a explicat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

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FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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4 goluri
și o pasă decisivă a reușit Boutoutaou, în 16 apariții pentru FCSB, în toate competițiile

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