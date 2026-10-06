Remarcații lui Hagi Trei jucători l-au convins pe selecționer: „Naționala i-a câștigat”

- Gică Hagi (61 de ani) a încercat să găsească și aspecte pozitive după înfrângerea României cu Suedia, scor 0-1, a patra consecutivă în actuala ediție a Ligii Națiunilor.
- Selecționerul a remarcat trei dintre jucătorii folosiți în această acțiune.
România a pierdut luni seară cu Suedia, scor 0-1, după golul marcat de Viktor Gyokeres în minutul 13. În celelalte meciuri din grupă, „tricolorii” au cedat cu 1-2 în Suedia, 2-4 cu Bosnia și Herțegovina și 0-6 în Polonia.
România - Suedia 0-1: Trei jucători l-au convins pe Gheorghe Hagi: „Naționala i-a câștigat”
Jucătorii remarcați de Hagi sunt Matei Ilie (Kasimpaşa), Andrei Coubiș (Lincoln City) și Lisav Eissat (Bristol City).
„Echipa națională nu e închisă. Dacă tot ați zis de anumite câștiguri, echipa națională a câștigat trei jucători care au demonstrat.
E și Strata, dar Coubiș, Ilie și Eissat au demonstrat. Cel puțin Ilie și Coubiș au făcut un cuplu de fundași centrali foarte bun astăzi”, a spus Hagi.
Cu Suedia, Ilie și Coubiș au fost titulari în centrul apărării, iar Eissat a intrat la pauză în locul lui Nicușor Bancu.
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Andrei Coubiș a fost folosit în toate cele patru meciuri disputate de România în această fereastră internațională.
A fost titular în turul cu Suedia, cu Bosnia și în returul cu suedezii, iar cu Polonia a intrat în minutul 23, după eliminarea lui Radu Drăgușin.
Matei Ilie și Lisav Eissat au fost folosiți și în meciul cu Bosnia și Herțegovina, pierdut de România cu 2-4.
Programul României în Nations League
- 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
- 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
- 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
- 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
- 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
- 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)