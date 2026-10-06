„Hîldan a murit cu zile” Cornel Dinu, acuzații grave la 26 de ani de la decesul căpitanului lui Dinamo: „A fost sacrificat”
Cătălin Hîildan (stânga, în spatele lui Cosmin Contra)
Superliga

„Hîldan a murit cu zile” Cornel Dinu, acuzații grave la 26 de ani de la decesul căpitanului lui Dinamo: „A fost sacrificat”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 08:00
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 10:40
  • Cornel Dinu (78 de ani), fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre regretatul Cătălin Hîldan, la 26 de ani de la decesul acestuia.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

„Unicul Căpitan” al lui Dinamo s-a stins tragic, la doar 24 de ani, în timpul unui meci amical disputat de „câini” la Oltenița, pe 5 octombrie 2000.

În minutul 74 al acelei partide, Hîldan s-a prăbușit pe gazon, medicii au încercat să-l resusciteze, dar din păcate acesta s-a stins în drum spre spital, în urma unui accident vascular cerebral.

Scandal la Irlanda - Israel Un jucător israelian, acuzat că a scuipat în direcția irlandezilor: „UEFA să facă ceva. Să nu mai jucăm cu ei!”
Citește și
Scandal la Irlanda - Israel Un jucător israelian, acuzat că a scuipat în direcția irlandezilor: „UEFA să facă ceva. Să nu mai jucăm cu ei!”
Citește mai mult
Scandal la Irlanda - Israel Un jucător israelian, acuzat că a scuipat în direcția irlandezilor: „UEFA să facă ceva. Să nu mai jucăm cu ei!”

Cornel Dinu, despre Cătălin Hîldan: „N-am fost niciodată la mormântul lui”

La 26 de ani de la acel moment teribil, „Procurorul” a vorbit despre moartea prematură a fostului său elev.

„Era ca un copil de-al meu, o durere fantastică! Eram bun prieten şi cu tatăl lui, cu el mergeam la Târgoviște când fusese împrumutat acolo.

N-am fost niciodată la mormântul lui. Nu vreau! Vreau să păstrez imaginea lui vie, a fost printre puţinii jucători care s-au identificat cu ideea de a arde pentru Dinamo”, a spus Cornel Dinu în primă fază, citat de primasport.ro.

Cornel Dinu: „Hîldan a fost sacrificat de inconștiența care a condus Dinamo”

Dinu a oferit detalii tulburătoare din ultimele zile de viață ale „Unicului Căpitan”.

„A fost sacrificat din inconştienţa care a condus Dinamo în acele zile. Un sacrificat fără să aibă vreo vină. Istoria e destul de simplă: Cătălin a fost un jucător creat de mine, a fost un simbol de dăruire în teren incontestabil, conform tradiţiei lui Dinamo.

Dispariţia sa putea fi evitată cu certitudine şi am să vă povestesc exact cum s-au derulat evenimentele. Nu eram mulţumit de echipa medicală pe care o aveam la Dinamo şi am luat un consilier, pe doctorul Gheorghe, un mare specialist de boli interne de la Spitalul Filantropia, unchiul lui Nicolae Badea, pe care l-am adus şeful echipei medicale.

Iar acesta, cu vreo zece zile înainte ca bietul Hîldan să moară, a spus că există un virus care bântuia atunci prin Bucureşti, un virus de hepatită C şi că ar fi bine să facem analize la toţi jucătorii.

În săptămâna premergătoare meciului cu Petrolul de sâmbătă i-am dus luni la un Centru de Medicină pe care l-a ales doctorul în cartierul Cotroceni unde le-am făcut analizele. Costa cam 100 şi ceva de dolari fiecare test.

Cu două zile înaintea meciului, rezultatele au prezentat că doi jucători erau suspecţi de hepatită C: e vorba de Petre Florentin şi de Hîldan. Petre era accidentat. Pe Hîldan am mizat în partida respectivă, iar luni urma să efectueze probe de sânge ca să vedem dacă este, într-adevăr, hepatită C”, a adăugat Cornel Dinu.

Cornel Dinu: „ A murit cu zile

Fostul tehnician al „câinilor” susține că analizele ar fi trebuit repetate, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Dinu a afirmat că nici amicalul de la Oltenița nu fusese programat în mandatul său.

„După acel meci, pe care l-am pierdut, eu am fost schimbat în lunea următoare, a rămas Ţâlnar la conducerea echipei.

Deşi toţi din conducere ştiau că analizele trebuiau repetate, n-au mai făcut-o, ba mai mult decât atât, la insistenţele unei membre a Consiliului de Administraţie, inconştienta Simona Marinescu, s-a programat, fără mine, un meci la Olteniţa.

S-a jucat meciul de la Oltenţia, i s-a făcut rău, a decedat în drum spre spital. Am mers direct la spital, îl cunoşteam pe directorul de acolo. Mi-a spus că a fost un virus de hepatită C care s-a confirmat și a dus la o anumită sufocare.

Deci Cătălin a fost o victimă nepermisă în angrenajul lui Dinamo, un sacrificat de inconştienţa care a rămas la echipă după mine.

Era întrerupere de campionat în acea vreme. Se jucase un meci amical, marţi, la Câmpina, dar s-a mai vrut şi acest meci, joi, care nu avea niciun sens, fără mine care fusesem eliberat luni din funcţie.

Marţi s-a respectat programul, care era un meci la Câmpina cu satelitul nostru, dar joi s-a mai băgat acest meci, iar Hîldan nu a fost oprit de la efort, cum a fost Florentin Petre pentru că era accidentat.

Interesant este că, după-aceea, pe Petre am reuşit să-l refacem cu 7-8 luni de tratament, a fost oprit de la efort şi a revenit la fotbalul de mare performanţă. Cătălin a murit cu zile!”, a concluzionat Cornel Dinu.

Cătălin Hîldan a fost format la academia „câinilor” și a câștigat titluri de campion la toate categoriile de vârstă. A debutat în prima divizie pe 2 octombrie 1994.

Cifrele lui Cătălin Hîldan

  • Cătălin Hîldan - 6 goluri în 138 de partide în Liga 1 pentru Dinamo, în perioada 1994-2000
  • În sezonul 1999/2000, Hîldan a cucerit eventul (campionatul și cupa) cu Dinamo
  • A adunat 8 selecții și a marcat un gol pentru echipa națională a României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Incendiu uriaș lângă Soci. Un petrolier lovit de ucraineni arde, fumul negru a acoperit stațiunea
Cornel Dinu dinamo Catalin Hildan deces
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
„Cel mai valoros, de Liga Campionilor!” Reghecampf, impresionat de fotbalistul de la FCSB de care Becali voia să scape
„Cel mai valoros, de Liga Campionilor!” Reghecampf, impresionat de fotbalistul de la FCSB de care Becali voia să scape
12:18
Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult
Naționala 100% de teste Câți jucători a folosit Hagi în 6 meciuri! Marea surpriză: cine a fost „tricolorul” care a evoluat cel mai mult
11:21
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
Mărturie tulburătoare Ce s-a întâmplat înainte de moartea arbitrului Gheorghe Moldovan: „M-am năpustit asupra lui ca să-l opresc”
12:52
Dani Olmo, gest special Spaniolul, aplaudat de croați înaintea meciului din Liga Națiunilor: „Simțeam că sunt dator”
Dani Olmo, gest special Spaniolul, aplaudat de croați înaintea meciului din Liga Națiunilor: „Simțeam că sunt dator”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!

Dan Udrea: Noi și „câinele” Hagi!
Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu ne-a bătut Ursul

Cristian Tudor Popescu: Nu <span>ne-a</span> bătut Ursul
Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă

Cristian Geambașu: Cei care cred, cei care aplaudă
Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?

Cristian Tudor Popescu: Nole are ochi migdalați?
Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?

Cristian Geambașu: Mai poți fi suporterul naționalei după așa ceva?
Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!

Dan Udrea: Lăsați galeriile să se exprime, aveți grijă la Antena 1!
România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm

Cătălin Tolontan: România e nervoasă foc pe Hagi. De parcă suntem campioni de când ne știm
Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano

Cristian Geambașu: Căderea lui Cristiano
Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings

Dan Udrea: Nu i se poate reproșa lui Halep că a fost imaginea AnimaWings
Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe

Vlad Nedelea: Hagi, optimismul și realitatea unei naționale slabe
Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu

Silviu Tudor Samuilă: Nu mai este vina lui Mircea Sandu
Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi

Cristian Geambașu: Coubiș râde de noi
De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?

Dan Udrea: De ce tace și se ascunde Burleanu?
Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol

Radu Naum: Regele e autogol
Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu

Cătălin Tolontan: Ce va face Burleanu
Top stiri
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Special
09:55
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Citește mai mult
Viitor incert pentru stadionul Cotroceni! Transferul către stat e blocat, BNR anunță reparații, dar nu redeschide complet arena! Răspuns oficial pentru GOLAZO.ro
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Campionate
08:42
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Citește mai mult
Messi a făcut Argentina să plângă FOTO+VIDEO. Ultimul meci la națională pentru legenda „pumelor” » Spectacol pe teren + discurs emoționant
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
Superliga
06.10
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
Citește mai mult
Situația contractelor la Dinamo Cine rămâne în tabăra „câinilor” și cine ar putea pleca: „Acum avem predictibilitate pe termen lung”
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta
B365
05.10
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta
Citește mai mult
ESENȚIAL | Scenariu de Crăciun: Autostrada Bucureștiului, inel complet în decembrie. CNAIR: Antreprenorul face eforturi ca Lotul 1 al A0 Nord să fie gata anul acesta

Echipe/Competiții

fcsb 21 CFR Cluj 4 dinamo bucuresti 17 rapid 7 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share