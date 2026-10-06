Cornel Dinu (78 de ani), fostul mare jucător și antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre regretatul Cătălin Hîldan, la 26 de ani de la decesul acestuia.

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„Unicul Căpitan” al lui Dinamo s-a stins tragic, la doar 24 de ani, în timpul unui meci amical disputat de „câini” la Oltenița, pe 5 octombrie 2000.

În minutul 74 al acelei partide, Hîldan s-a prăbușit pe gazon, medicii au încercat să-l resusciteze, dar din păcate acesta s-a stins în drum spre spital, în urma unui accident vascular cerebral.

Cornel Dinu, despre Cătălin Hîldan: „ N-am fost niciodată la mormântul lui”

La 26 de ani de la acel moment teribil, „Procurorul” a vorbit despre moartea prematură a fostului său elev.

„Era ca un copil de-al meu, o durere fantastică! Eram bun prieten şi cu tatăl lui, cu el mergeam la Târgoviște când fusese împrumutat acolo.

N-am fost niciodată la mormântul lui. Nu vreau! Vreau să păstrez imaginea lui vie, a fost printre puţinii jucători care s-au identificat cu ideea de a arde pentru Dinamo”, a spus Cornel Dinu în primă fază, citat de primasport.ro.

Cornel Dinu: „Hîldan a fost sacrificat de inconștiența care a condus Dinamo”

Dinu a oferit detalii tulburătoare din ultimele zile de viață ale „Unicului Căpitan”.

„A fost sacrificat din inconştienţa care a condus Dinamo în acele zile. Un sacrificat fără să aibă vreo vină. Istoria e destul de simplă: Cătălin a fost un jucător creat de mine, a fost un simbol de dăruire în teren incontestabil, conform tradiţiei lui Dinamo.

Dispariţia sa putea fi evitată cu certitudine şi am să vă povestesc exact cum s-au derulat evenimentele. Nu eram mulţumit de echipa medicală pe care o aveam la Dinamo şi am luat un consilier, pe doctorul Gheorghe, un mare specialist de boli interne de la Spitalul Filantropia, unchiul lui Nicolae Badea, pe care l-am adus şeful echipei medicale.

Iar acesta, cu vreo zece zile înainte ca bietul Hîldan să moară, a spus că există un virus care bântuia atunci prin Bucureşti, un virus de hepatită C şi că ar fi bine să facem analize la toţi jucătorii.

În săptămâna premergătoare meciului cu Petrolul de sâmbătă i-am dus luni la un Centru de Medicină pe care l-a ales doctorul în cartierul Cotroceni unde le-am făcut analizele. Costa cam 100 şi ceva de dolari fiecare test.

Cu două zile înaintea meciului, rezultatele au prezentat că doi jucători erau suspecţi de hepatită C: e vorba de Petre Florentin şi de Hîldan. Petre era accidentat. Pe Hîldan am mizat în partida respectivă, iar luni urma să efectueze probe de sânge ca să vedem dacă este, într-adevăr, hepatită C”, a adăugat Cornel Dinu.

Cornel Dinu: „ A murit cu zile”

Fostul tehnician al „câinilor” susține că analizele ar fi trebuit repetate, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat. Dinu a afirmat că nici amicalul de la Oltenița nu fusese programat în mandatul său.

„După acel meci, pe care l-am pierdut, eu am fost schimbat în lunea următoare, a rămas Ţâlnar la conducerea echipei.

Deşi toţi din conducere ştiau că analizele trebuiau repetate, n-au mai făcut-o, ba mai mult decât atât, la insistenţele unei membre a Consiliului de Administraţie, inconştienta Simona Marinescu, s-a programat, fără mine, un meci la Olteniţa.

S-a jucat meciul de la Oltenţia, i s-a făcut rău, a decedat în drum spre spital. Am mers direct la spital, îl cunoşteam pe directorul de acolo. Mi-a spus că a fost un virus de hepatită C care s-a confirmat și a dus la o anumită sufocare.

Deci Cătălin a fost o victimă nepermisă în angrenajul lui Dinamo, un sacrificat de inconştienţa care a rămas la echipă după mine.

Era întrerupere de campionat în acea vreme. Se jucase un meci amical, marţi, la Câmpina, dar s-a mai vrut şi acest meci, joi, care nu avea niciun sens, fără mine care fusesem eliberat luni din funcţie.

Marţi s-a respectat programul, care era un meci la Câmpina cu satelitul nostru, dar joi s-a mai băgat acest meci, iar Hîldan nu a fost oprit de la efort, cum a fost Florentin Petre pentru că era accidentat.

Interesant este că, după-aceea, pe Petre am reuşit să-l refacem cu 7-8 luni de tratament, a fost oprit de la efort şi a revenit la fotbalul de mare performanţă. Cătălin a murit cu zile!”, a concluzionat Cornel Dinu.

Cătălin Hîldan a fost format la academia „câinilor” și a câștigat titluri de campion la toate categoriile de vârstă. A debutat în prima divizie pe 2 octombrie 1994.

Cifrele lui Cătălin Hîldan

Cătălin Hîldan - 6 goluri în 138 de partide în Liga 1 pentru Dinamo, în perioada 1994-2000

În sezonul 1999/2000, Hîldan a cucerit eventul (campionatul și cupa) cu Dinamo

A adunat 8 selecții și a marcat un gol pentru echipa națională a României.

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