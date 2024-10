Giedrius Arlauskis (36 de ani), fostul portar al celor de la CFR Cluj, mărturisește că a vrut să-l bată pe Dan Petrescu (56 de ani), care s-ar fi închis în birou pentru a scăpa de furia lituanianului.

Arlauskis a evoluat în România pentru Unirea Urziceni, FCSB,CFR Cluj și Universitatea Craiova.

Giedrius Arlauskis: „Am sărit să-l bat pe Dan Petrescu”

Retras în iarna anului trecut, Giedrius Arlauskis a dezvăluit un episod uluitor din perioada când evolua la CFR Cluj, iar Dan Petrescu era antrenor.

Portarul lituanian a declarat că după un meci a vrut să-l bată pe tehnician, care s-ar fi închis în birou pentru a scăpa de furia sa.

„După meci, Petrescu: «Băi, azi am jucat fără portar». Mamă, mi s-a urcat sângele la cap când am auzit. Am intrat în vestiar, am dat cu piciorul în ușă și țipam: «Petrescule, unde ești?», am sărit să-l bat pe Petrescu.

S-a închis la el la birou. Niciodată nu m-a halit pe mine și nici eu pe el” a declarat Arlauskis, potrivit sport.ro

5 titluri de campion al României are Giedrius Arlauskis în palmares cu CFR Cluj

Giedrius Arlauskis: „Bine ați venit în Lituania”

Întrebat despre gazonul deplorabil din Kaunas, Arlauskis a făcut o singură remarcă: „Un teren mizerabil, dezastru, o mocirlă. Bine ați venit în Lituania!”

Programul României în Liga Națiunilor

6 septembrie 2024, 21:45: Kosovo – România 0-3

0-3 9 septembrie 2024, 21:45: România – Lituania 3-1

3-1 12 octombrie 2024, 21:45: Cipru – România 0-3

0-3 15 octombrie 2024, 21:45: Lituania – România

15 noiembrie 2024, 21:45: România – Kosovo

18 noiembrie 2024, 21:45: România – Cipru

Clasament Liga C, Grupa 2: