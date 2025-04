„De Paște, luăm titlul” Gigi Becali și-a făcut calculele pentru următoarele două etape

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali (66 de ani), consideră că titlul se poate decide, în mare proporție, în preajma Paștelui.

Omul de afaceri este de părere că balanța se poate înclina decisiv în favoarea FCSB-ului, cu puțin ajutor divin.

În acest an, Paștele creștin ortodox se sărbătorește pe 20 aprilie. Până atunci, se va disputa etapa #4 din play-off, iar sărbătoarea îi va prinde pe fotbaliști pe teren.

Gigi Becali: „Vreau să avem opt puncte față de CFR și Craiova”

Printr-un concurs de împrejurări favorabil campioanei, în care Universitatea Craiova și CFR Cluj vor pierde următoarele două etape, iar FCSB le va câștiga, distanța ar crește la opt puncte.

În viziunea lui Gigi Becali, o asemenea distanță, chiar și cu cinci etape rămase de jucat, ar fi imposibil de remontat, iar echipa sa și-ar adjudeca din nou titlul.

„Nu am spus că m-ar mulțumi un egal la Craiova. Am făcut calcule, dar nu vreau egal. Nici când jucam cu Manchester City nu ziceam că vreau egal, nici cu Real Madrid nu am zis asta. Eu sunt Becali, egal nu există în vocabularul meu.

Eu vreau să trec Paștele fără emoții. Rapid poate să bată CFR, că nu sunt o echipă foarte tare. Atunci fac cinci puncte și la revedere. De Florii avem cinci puncte și de Paște suntem liniștiți, jucăm cu CFR fără mari emoții.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, de Paște putem avea 8 puncte avans și așa s-a terminat campionatul . Vreau să avem opt puncte distanță față de CFR și Craiova”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Play-off, etapa #4:

U Cluj - Dinamo (12 aprilie)

Craiova - FCSB (13 aprilie)

CFR Cluj - Rapid (14 aprilie)

Etapa #5 debutează în ajunul Paștelui, cu partida U Cluj - Dinamo. A doua zi, chiar în prima zi de Paște, FCSB o întâlnește pe CFR Cluj, una dintre contracandidatele la titlu.

Play-off, etapa #5:

Rapid - U Cluj (19 aprilie)

FCSB - CFR Cluj (20 aprilie)

Dinamo - Craiova (21 aprilie)

Clasament play-off Liga 1

Echipe Meciuri Puncte 1. FCSB 3 35 2. CFR Cluj 3 33 3. Craiova 3 32 4. U Cluj 3 29 5. Rapid 3 27 6. Dinamo 3 26

