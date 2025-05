Gigi Becali (66 de ani), patronul FCSB, s-a întâlnit, astăzi, cu președintele Nicușor Dan, în timp era în direct prin telefon la o emisiune.

Finanțatorul campioanei României, care este și deputat în Parlamentul României, inițial din partea AUR, în prezent neafiliat vreunui partid, se afla la ceremonia de învestire a președintelui ales al României.

Gigi Becali, întâlnire surpriză cu Nicușor Dan

În timp ce oferea un interviu telefonic, Nicușor Dan a trecut pe lângă el și l-a salutat, iar Becali susține că a mers la el pentru a-și cere scuze pentru modul în care l-a contestat de-a lungul campaniei electorale, când s-a aflat de partea lui George Simion.

„Ai văzut? A trecut președintele! Îți dai seama cum mi le leagă Domnul pe toate? Eu stăteam pe scaun aici și a trecut președintele.

Și eu i-am spus: «Iertați-mă!» Adică, ce am făcut și eu că știi că l-am mai ciondănit așa.

Îți dai seama cum mi le leagă Domnul pe toate? Când vorbeam eu cu tine a trecut președintele României. Și eu când am văzut că s-a uitat la mine și m-a salutat omul, m-am sculat de pe scaun și am dat mâna cu omul.

Am dat mâna cu el și el a spus: «Vă salut!». Și după aia eu am spus: «Domnule, iartă-mă! Iertați-mă». Dacă era altul, la câte am zis de el, trecea, se uita urât și pleca.

Un om cuminte, pe cuvânt! Dacă era Băsescu sau Iohannis nici nu mă mai baga în seamă. Și eu i-am zis: «Iertați-mă pentru câte v-am făcut»”, a spus Becali, potrivit fanatik.ro.

Foto. Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României

